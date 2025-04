No Brasileirão dos "piores técnicos do mundo", Dorival Júnior vira sonho de clubes e personificação da nossa bipolaridade futebolística

Fato é fato: o futebol brasileiro é uma fábrica de assar batatas, onde quase todos os técnicos parecem ser os piores do mundo na visão dos torcedores

O Campeonato Brasileiro de 2025 não chegou nem mesmo em sua quinta rodada - fosse um livro estaria no primeiro parágrafo do primeiro capítulo - e o número de treinadores demitidos volta a chamar atenção. O mais recente foi Gustavo Quinteros, que deixou o Grêmio logo após ter sofrido uma goleada de 4 a 1 frente ao Mirassol. Antes dele, rodaram Pedro Caixinha (Santos) e Mano Menezes (Fluminense). Três demissões em quatro jornadas, quase um rompimento a cada leva de partidas.

E se você observar como anda o clima nas outras 17 equipes que ainda não demitiram seus comandantes, vai reparar que a lista não vai parar tão cedo. Ramón Díaz será o próximo, pelo Corinthians? No São Paulo, Zubeldía está a um jogo de igualar a sequência que, em 2021, custou o emprego de Hernán Crespo – e sua ira voltou a acender em meio à pressão da torcida. Vascaínos já chegam em São Januário com gargantas aquecidas para vaiar Fábio Carille. No Botafogo, Renato Paiva é chamado de burro enquanto não apresenta soluções para uma defesa frágil e um ataque que não funciona para o atual campeão brasileiro e da Libertadores.

Não faltam insatisfeitos. Até mesmo Abel Ferreira, possivelmente o maior técnico da história do Palmeiras, tem visto um desgaste em sua relação com os alviverdes. Raro é encontrar gente satisfeita – como raríssimos parecem ser os casos de sucesso entre Filipe Luís e Flamengo, Roger Machado e Internacional ou Vojvoda e seu Fortaleza, que já foi melhor do que vem sendo, mas, ainda assim, é o que é também muito graças ao argentino. Fato é fato: o futebol brasileiro é uma fábrica de assar batatas, onde quase todos os técnicos parecem ser os piores do mundo na visão dos torcedores.