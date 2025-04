Quem vai ser o novo técnico do Corinthians após a demissão de Ramón Díaz?

Diretoria alvinegra busca novo comandante após a saída do argentino; veja o favorito ao cargo

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira (17) a demissão do técnico Ramón Díaz, após a derrota por 2 a 0 para o Fluminense, o mau início no Campeonato Brasileiro e, também, a queda de rendimento da equipe em campo.

O treinador argentino chegou ao Timão em julho do ano passado, levando a equipe da zona de rebaixamento à Libertadores deste ano. Em 2025, conquistou o título do Campeonato Paulista, mas não resistiu à pressão após resultados negativos na reta inicial do calendário nacional e continental.

Como de costume no Campeonato Brasileiro, o vai e vem na área técnica não para, com diversos nomes disponíveis no mercado. Abaixo, confira quem está no radar da diretoria alvinegra e quem é o favorito para assumir o Corinthians no momento.