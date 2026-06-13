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Vinicius Jr Brasil 6x2 Panama 2026Getty/GOAL
Gianluca Minchiotti

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Brasil, Vinícius: “Defesa e contra-ataque, é assim que o Ancelotti nos quer”

Brasil
Vinicius Junior
Copa do Mundo

O atacante brasileiro fala sobre a partida contra o Marrocos, estreia da Seleção neste Mundial

Às vésperas da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, hoje à meia-noite, horário da Itália, contra o Marrocos, Vinicius Júnior fala em entrevista coletiva, antes do técnico Carlo Ancelotti.


“A expectativa é enorme e eu entendo que as pessoas queiram nos ver voltando para casa com a taça”, explica o atacante da seleção brasileira e do Real Madrid. Nas eliminatórias, começamos mal e é óbvio que isso abalou a confiança dos torcedores. Sei que, para muitos, não somos favoritos à vitória, mas agora todos partimos do zero e eu, assim como meus companheiros, estou convencido de que podemos fazer uma boa Copa do Mundo e, quem sabe, dar aquela alegria que todo o povo brasileiro espera há tanto tempo”.


"Tenho certeza de que faremos coisas boas nesta Copa do Mundo: somos sólidos na defesa e prontos para o contra-ataque, como nos pede Ancelotti, que trouxe para a nossa seleção toda a sua grande experiência e seu impressionante currículo de títulos".


  • Sobre Neymar

    "Espero que ele possa voltar o mais rápido possível e dar sua contribuição como todos os outros. Eu cresci observando seus movimentos, imitando seu estilo. Ele foi uma figura fundamental na minha vida de jovem jogador. O futebol precisa dele, e nós também; espero que ele se recupere rapidamente, parece-me que tudo está indo pelo melhor caminho".


    Sobre o Marrocos

    “Não sei. O que é certo é que Marrocos melhorou muito nos últimos anos; basta pensar no último Mundial, em que ficou entre os quatro primeiros, e depois na última Copa Africana de Nações, que conquistou. Tem grandes jogadores: em Madri vejo Brahim Diaz todos os dias, e Hakimi venceu as duas últimas Ligas dos Campeões; não há muito mais a acrescentar.”


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