Brasil, Vinícius: “Defesa e contra-ataque, é assim que o Ancelotti nos quer”

Às vésperas da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, hoje à meia-noite, horário da Itália, contra o Marrocos, Vinicius Júnior fala em entrevista coletiva, antes do técnico Carlo Ancelotti.





“A expectativa é enorme e eu entendo que as pessoas queiram nos ver voltando para casa com a taça”, explica o atacante da seleção brasileira e do Real Madrid. Nas eliminatórias, começamos mal e é óbvio que isso abalou a confiança dos torcedores. Sei que, para muitos, não somos favoritos à vitória, mas agora todos partimos do zero e eu, assim como meus companheiros, estou convencido de que podemos fazer uma boa Copa do Mundo e, quem sabe, dar aquela alegria que todo o povo brasileiro espera há tanto tempo”.





"Tenho certeza de que faremos coisas boas nesta Copa do Mundo: somos sólidos na defesa e prontos para o contra-ataque, como nos pede Ancelotti, que trouxe para a nossa seleção toda a sua grande experiência e seu impressionante currículo de títulos".



