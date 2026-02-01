Brasil United! Matheus Cunha e Casemiro lideram Manchester em vitória emocionante contra o Fulham, pelo Campeonato Inglês

O United começou bem, com Amad Diallo e Harry Maguire forçando Bernd Leno a fazer defesas importantes, embora Senne Lammens, ainda no início, tenha tido que mostrar boas reações para desviar o chute de curta distância de Joachim Andersen para fora. A equipe de Carrick então tomou a dianteira quando, após o VAR anular a marcação de pênalti por falta em Matheus Cunha — que havia ocorrido fora da área —, Casemiro subiu mais alto no segundo poste para cabecear a cobrança de falta de Bruno Fernandes.
As chances claras foram poucas e distantes depois disso, e só no segundo tempo que o United chegou perto de dobrar a vantagem quando Leno abafou Bryan Mbeumo em uma rápida investida em direção ao gol. Lammens então se esticou bem para defender uma cobrança de falta de Harry Wilson, antes de Matheus Cunha receber um belo passe de Casemiro e mandar uma bomba no ângulo superior, aumentando a vantagem dos Red Devils.
O Fulham achou que tinha descontado quando Jorge Cuenca encontrou a rede dentro da pequena área, mas Samuel Chukwueze foi considerado impedido na jogada. Sesko então cabeceou na trave em seu primeiro toque ao sair do banco de reservas, antes de Lammens novamente fazer uma bela defesa para evitar que Maguire marcasse um gol contra.
Eventualmente, o goleiro belga foi superado quando Raúl Jimenez marcou de pênalti após uma falta de Maguire na área, e o United foi então surpreendido pelo substituto Kevin, ex-Palmeiras, que disparou um lindo chute da entrada da área para o ângulo superior, encobrindo Lammens. No entanto, justamente quando parecia que a equipe de Carrick teria que se contentar com um ponto, Bruno Fernandes girou elegantemente no flanco direito, driblando o defensor com apenas o corpo, e deu um passe para Sesko, que girou dentro da área e deixou Leno imóvel para levar o Teatro dos Sonhos à loucura.
A seguir, a GOAL avalia os jogadores do United em Old Trafford...
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢