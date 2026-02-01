Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Sesko Casemiro Cunha Man Utd GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Brasil United! Matheus Cunha e Casemiro lideram Manchester em vitória emocionante contra o Fulham, pelo Campeonato Inglês

O início vitorioso do Manchester United sob o comando de Michael Carrick continuou de forma dramática quando Benjamin Sesko marcou nos acréscimos, assegurando uma vitória de 3 a 2 sobre o Fulham neste domingo. Gols de Casemiro e Matheus Cunha colocaram os Red Devils no caminho para a vitória, mas gols tardios de Raul Jimenez e Kevin empataram para os visitantes. No entanto, Sesko teve a última palavra ao acertar um chute no ângulo superior ao apagar das luzes

O United começou bem, com Amad Diallo e Harry Maguire forçando Bernd Leno a fazer defesas importantes, embora Senne Lammens, ainda no início, tenha tido que mostrar boas reações para desviar o chute de curta distância de Joachim Andersen para fora. A equipe de Carrick então tomou a dianteira quando, após o VAR anular a marcação de pênalti por falta em Matheus Cunha — que havia ocorrido fora da área —, Casemiro subiu mais alto no segundo poste para cabecear a cobrança de falta de Bruno Fernandes.

As chances claras foram poucas e distantes depois disso, e só no segundo tempo que o United chegou perto de dobrar a vantagem quando Leno abafou Bryan Mbeumo em uma rápida investida em direção ao gol. Lammens então se esticou bem para defender uma cobrança de falta de Harry Wilson, antes de Matheus Cunha  receber um belo passe de Casemiro e mandar uma bomba no ângulo superior, aumentando a vantagem dos Red Devils.

O Fulham achou que tinha descontado quando Jorge Cuenca encontrou a rede dentro da pequena área, mas Samuel Chukwueze foi considerado impedido na jogada. Sesko então cabeceou na trave em seu primeiro toque ao sair do banco de reservas, antes de Lammens novamente fazer uma bela defesa para evitar que Maguire marcasse um gol contra.

Eventualmente, o goleiro belga foi superado quando Raúl Jimenez marcou de pênalti após uma falta de Maguire na área, e o United foi então surpreendido pelo substituto Kevin, ex-Palmeiras, que disparou um lindo chute da entrada da área para o ângulo superior, encobrindo Lammens. No entanto, justamente quando parecia que a equipe de Carrick teria que se contentar com um ponto, Bruno Fernandes girou elegantemente no flanco direito, driblando o defensor com apenas o corpo, e deu um passe para Sesko, que girou dentro da área e deixou Leno imóvel para levar o Teatro dos Sonhos à loucura.

A seguir, a GOAL avalia os jogadores do United em Old Trafford...

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Manchester United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Senne Lammens (9/10):

    Mostrou ótimos reflexos para defender os esforços de Andersen e Wilson, além de um possível gol contra de Maguire. Merecia um jogo sem sofrer gols, mas não teve chance com nenhum dos gols.

    Diogo Dalot (5/10):

    Teve um pouco de dificuldade contra Chukwueze. Parece um pouco exposto em uma função mais defensiva.

    Harry Maguire (5/10):

    Colocou-se no caminho de várias bolas para a área e também ganhou algumas cabeçadas ofensivas. No entanto, cometeu um pênalti após quase marcar um gol contra ao julgar mal uma bola por cima.

    Lisandro Martinez (7/10):

    Manteve Jimenez muito discreto em outro desempenho impressionante no coração da defesa do United. Também usou bem sua capacidade de passe.

    Luke Shaw (6/10):

    Fez um trabalho sólido contra o perigoso Wilson. No entanto, não conseguiu oferecer muito no ataque.

    • Publicidade
  • Manchester United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Casemiro (9/10):

    O United sentirá falta de performances como esta quando ele partir. Subiu o mais alto que pôde para abrir o placar e depois produziu um impressionante passe sem olhar para criar o segundo gol. Dominante em todos os aspectos.

    Kobbie Mainoo (7/10):

    Cresceu no jogo após alguns passes imprecisos no início. Mostrou bons instintos defensivos em algumas ocasiões, bem como seu habitual alcance de passes.

    Bruno Fernandes (7/10):

    Aumentou sua contagem de assistências com um belo cruzamento para o segundo poste para Casemiro cabecear antes de armar brilhantemente para Sesko. Mostrou boa energia e qualidade.

    Premier League, LaLiga e mais!Assine já!

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-FULHAMAFP

    Ataque

    Amad Diallo (7/10):

    Testou Leno logo no início e parecia uma ameaça sempre que pegava na bola no ataque. Muito bom defensivamente também, já que venceu muitas divididas ao recuar no campo.

    Bryan Mbeumo (6/10):

    Ficou um pouco isolado às vezes. Desperdiçou uma boa chance no início devido a um mau domínio e depois não conseguiu marcar em Leno após o intervalo.

    Matheus Cunha (7/10):

    Esteve dentro e fora do jogo, mas participou nos dois gols. Jogou seu melhor futebol quando jogou pela direita, na qual ganhou a falta para o primeiro gol e correu por trás para marcar o segundo.

  • Manchester United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Substitutos e Treinador

    Benjamin Sesko (8/10):

    Incrivelmente azarado por não marcar com seu primeiro toque quando cabeceou contra o poste, mas se recuperou para produzir o gol da vitória no final.

    Manuel Ugarte (5/10):

    Poderia ter feito mais para impedir Kevin de marcar o empate.

    Noussair Mazraoui (5/10):

    Não ajudou muito o United defensivamente após substituir Dalot.

    Leny Yoro (S/N):

    Substituiu Mbeumo nos acréscimos.

    Michael Carrick (7/10):

    A performance menos impressionante dos seus três jogos no comando, mas esta foi outra vitória para adicionar ao seu portfólio crescente.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Tottenham crest
Tottenham
TOT
0