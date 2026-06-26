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Pedro Augusto Dias

Brasil reencontra o Japão em Copas 20 anos depois da goleada com show de Ronaldo

Copa do Mundo
Brasil x Japão
Brasil
Japão

Seleções voltam a se enfrentar em Copa do Mundo em cenário totalmente diferente: agora, vaga nas oitavas está em jogo em Houston

O Brasil já tem definido seu adversário na primeira fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026: será o Japão, em confronto marcado para segunda-feira (29), em Houston. O duelo vale vaga nas oitavas de final e marca a abertura da caminhada das seleções no mata-mata do torneio.

O encontro coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos e transforma o confronto em um teste de pressão máxima, já que não há margem para recuperação: quem vencer segue na competição, quem perder se despede do Mundial.

O duelo também recoloca Brasil e Japão frente a frente em Copa do Mundo após duas décadas.

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  • FBL-WC2006-MATCH43-JPN-BRAAFP

    Brasil e Japão em 2006: o jogo do “show de Ronaldo”

    O único confronto entre as seleções em Copas aconteceu na fase de grupos do Mundial de 2006, na Alemanha. Na ocasião, o Japão chegou a abrir o placar, mas o Brasil reagiu com autoridade e construiu a virada por 4 a 1, em uma atuação de destaque de Ronaldo, autor de dois gols na partida.

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    Com gols também de Juninho Pernambucano e Gilberto, a seleção brasileira confirmou a superioridade e encerrou o jogo que ficou marcado como uma das atuações mais fortes daquela campanha.

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  • Domínio brasileiro no histórico do confronto

    O histórico entre Brasil e Japão é amplamente favorável à seleção brasileira. Em 14 partidas disputadas ao longo da história, o Brasil soma 11 vitórias, contra uma derrota e 2 empates.

    O único triunfo japonês aconteceu no confronto mais recente, em 2025, após o Brasil sofrer três gols no segundo tempo depois de liderar o placar por dois gols. Antes disso, a equipe brasileira construiu uma sequência dominante, com vitórias em diferentes ciclos, incluindo jogos de Copa do Mundo, Copa das Confederações e amistosos, além de empates pontuais em 2001 e 2005.

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