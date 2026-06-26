Brasil reencontra o Japão em Copas 20 anos depois da goleada com show de Ronaldo

O Brasil já tem definido seu adversário na primeira fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026: será o Japão, em confronto marcado para segunda-feira (29), em Houston. O duelo vale vaga nas oitavas de final e marca a abertura da caminhada das seleções no mata-mata do torneio.

O encontro coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos e transforma o confronto em um teste de pressão máxima, já que não há margem para recuperação: quem vencer segue na competição, quem perder se despede do Mundial.

O duelo também recoloca Brasil e Japão frente a frente em Copa do Mundo após duas décadas.