Brasil: Os jogadores da seleção da Copa do Mundo 2006, em detalhes e estatísticas

Na Copa do Mundo de 2006, disputada na Alemanha, a seleção brasileira, integrante do Grupo F com Austrália, Croácia e Japão, estreou vencendo o time croata, com um gol de Kaká. Na sequência, derrotou a Austrália, com gols de Adriano e Fred. Contra o Japão, venceu por 4 a 1, com destaque para Ronaldo.

Nas oitavas, bateu Gana, com gols de Ronaldo, Adriano e Zé Roberto. Contudo, nas quartas contra a França, teve uma atuação apática e perdeu por 1 a 0, sendo eliminada do torneio. Apesar disso, Ronaldo quebrou o recorde de maior artilheiro das Copas, com 15 gols. Nomes como Dida, Cafu, Ronaldinho Gaúcho e Robinho também faziam parte do elenco comandado por Carlos Alberto Parreira.

Abaixo, a GOAL repassa os convocados e seus números na Copa do Mundo de 2006, confira.

