E o Brasil? Inter Miami de Lionel Messi anuncia turnê de pré-temporada na América do Sul

Depois da estreia em solo peruano, o Inter Miami segue para a Colômbia, onde enfrenta o Atlético Nacional no dia 31 de janeiro, no Estádio Atanasio Girardot. O clube de Medellín tem um currículo expressivo: são 18 títulos do Campeonato Colombiano e duas Libertadores, além de diversas outras conquistas.

A turnê será encerrada no dia 7 de fevereiro, com um confronto inédito contra um clube equatoriano. O adversário será o Barcelona de Guayaquil, no Estádio Monumental Banco Pichincha. O duelo marca a primeira vez que o Inter Miami enfrenta uma equipe do Equador e coloca frente a frente o clube norte-americano e o time mais vencedor da história do futebol equatoriano, com 16 títulos nacionais.