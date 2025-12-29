+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Lionel Messi Inter Miami 2025Getty
Siddhant Lazar

E o Brasil? Inter Miami de Lionel Messi anuncia turnê de pré-temporada na América do Sul

O Inter Miami dará início à preparação para a temporada 2026 com uma ambiciosa turnê de pré-temporada pela América do Sul. O clube de Lionel Messi vai enfrentar adversários no Peru, na Colômbia e no Equador enquanto se prepara para defender o título da MLS Cup. A primeira parada será em Lima, no dia 24 de janeiro, quando a equipe entra em campo no Estádio Alejandro Villanueva para encarar o Alianza Lima.

  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    Turnê por três países

    Esta será a segunda pré-temporada consecutiva do Inter Miami no Peru, reforçando a aproximação do clube com o mercado sul-americano. O Alianza Lima é o segundo time mais vitorioso da história do futebol peruano, com 25 títulos da primeira divisão. A partida está marcada para as 22h (horário de Brasília), permitindo que torcedores de diferentes partes do continente acompanhem o atual campeão da MLS em ação.

  • FBL-COL-MEDELLIN-ATLNACIONAL-FANS-CLASHESAFP

    Confrontos contra forças da Colômbia e do Equador

    Depois da estreia em solo peruano, o Inter Miami segue para a Colômbia, onde enfrenta o Atlético Nacional no dia 31 de janeiro, no Estádio Atanasio Girardot. O clube de Medellín tem um currículo expressivo: são 18 títulos do Campeonato Colombiano e duas Libertadores, além de diversas outras conquistas.

    A turnê será encerrada no dia 7 de fevereiro, com um confronto inédito contra um clube equatoriano. O adversário será o Barcelona de Guayaquil, no Estádio Monumental Banco Pichincha. O duelo marca a primeira vez que o Inter Miami enfrenta uma equipe do Equador e coloca frente a frente o clube norte-americano e o time mais vencedor da história do futebol equatoriano, com 16 títulos nacionais.

  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    Conexão continental

    A agenda de pré-temporada reforça o crescimento do Inter Miami como marca global após a campanha de destaque em 2025. Ao enfrentar adversários tradicionais da América do Sul, o clube amplia seus laços com comunidades latino-americanas e ganha rodagem competitiva importante antes do início oficial da temporada.

    A turnê também tem peso estratégico, posicionando o Inter Miami em mercados-chave do futebol às vésperas da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    Rumo à temporada 2026

    Após a viagem pela América do Sul, o Inter Miami retorna à Flórida para finalizar a preparação antes da estreia na MLS 2026. O primeiro compromisso oficial será contra o Los Angeles FC, no dia 21 de fevereiro, em um teste imediato para a equipe comandada por Javier Mascherano na largada da defesa do título diante de um dos principais concorrentes da Conferência Oeste.

