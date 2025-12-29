E o Brasil? Inter Miami de Lionel Messi anuncia turnê de pré-temporada na América do Sul
- Getty Images Sport
Turnê por três países
Esta será a segunda pré-temporada consecutiva do Inter Miami no Peru, reforçando a aproximação do clube com o mercado sul-americano. O Alianza Lima é o segundo time mais vitorioso da história do futebol peruano, com 25 títulos da primeira divisão. A partida está marcada para as 22h (horário de Brasília), permitindo que torcedores de diferentes partes do continente acompanhem o atual campeão da MLS em ação.
- AFP
Confrontos contra forças da Colômbia e do Equador
Depois da estreia em solo peruano, o Inter Miami segue para a Colômbia, onde enfrenta o Atlético Nacional no dia 31 de janeiro, no Estádio Atanasio Girardot. O clube de Medellín tem um currículo expressivo: são 18 títulos do Campeonato Colombiano e duas Libertadores, além de diversas outras conquistas.
A turnê será encerrada no dia 7 de fevereiro, com um confronto inédito contra um clube equatoriano. O adversário será o Barcelona de Guayaquil, no Estádio Monumental Banco Pichincha. O duelo marca a primeira vez que o Inter Miami enfrenta uma equipe do Equador e coloca frente a frente o clube norte-americano e o time mais vencedor da história do futebol equatoriano, com 16 títulos nacionais.
- Getty Images Sport
Conexão continental
A agenda de pré-temporada reforça o crescimento do Inter Miami como marca global após a campanha de destaque em 2025. Ao enfrentar adversários tradicionais da América do Sul, o clube amplia seus laços com comunidades latino-americanas e ganha rodagem competitiva importante antes do início oficial da temporada.
A turnê também tem peso estratégico, posicionando o Inter Miami em mercados-chave do futebol às vésperas da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.
- Getty Images Sport
Rumo à temporada 2026
Após a viagem pela América do Sul, o Inter Miami retorna à Flórida para finalizar a preparação antes da estreia na MLS 2026. O primeiro compromisso oficial será contra o Los Angeles FC, no dia 21 de fevereiro, em um teste imediato para a equipe comandada por Javier Mascherano na largada da defesa do título diante de um dos principais concorrentes da Conferência Oeste.