Carlo Ancelotti se prepara para sua primeira Copa do Mundo como técnico. E ele vai enfrentá-la com uma seleção que, por natureza, está sempre entre as favoritas ao título: o Brasil. As últimas convocações do técnico geraram várias polêmicas no país, principalmente devido à exclusão de Neymar. Outro histórico atacante da Seleção, Romário, se pronunciou sobre o assunto e fez uma advertência ao ex-técnico do Milan e do Real Madrid.
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Brasil dividido em relação a Neymar; Romário critica Ancelotti sem citar seu nome: “Esse senhor tem que tomar cuidado…”
"A não convocação de Neymar? Aquele senhor que tome cuidado... a Seleção é para os melhores jogadores. A Seleção é o lugar dos melhores e mais talentosos jogadores, e nenhum técnico deveria abrir mão de um jogador com o talento de Neymar.Que tome cuidado... é melhor ter uma estrela como Neymar, mesmo que não esteja 100%, do que convocar qualquer outro jogador. Uma estrela tem que jogar, sempre. Ainda espero ver Neymar provar em campo, no campeonato brasileiro, que merece um lugar na lista definitiva para que possamos trazer para casa o sexto título mundial”, disse Romário ao Jornal O Dia.
Uma espécie de advertência do campeão mundial de 1994 a um técnico que tem a ingrata tarefa de levar a seleção a um título que não conquista desde 2002. Ancelotti, por sua vez, não está cedendo às exigências da torcida e segue seu caminho, mesmo sabendo ter tomado uma decisão impopular em relação a um jogador que, apesar de polêmico, ainda é um ídolo no Brasil.
Abalado por não ter sido incluído na lista, o ex-jogador do Barcelona disse que não desistirá e tentará fazer com que o técnico mude de ideia. Seu comportamento fora de campo, porém, continua questionável: recentemente, excluído de uma partida do Santos, ele passou horas e horas jogando em cassinos.
É importante lembrar, no entanto, que essas convocações são provisórias e foram anunciadas para testar a equipe nos próximos amistosos contra a França e a Croácia. Elas deverão ser confirmadas ou alteradas daqui a três meses, quando for divulgada a lista oficial da equipe que Ancelotti levará consigo para o México, Canadá e Estados Unidos. Nessa ocasião, o técnico terá de tomar a decisão mais difícil: Neymar sim ou Neymar não?