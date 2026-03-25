Brasil dividido em relação a Neymar; Romário critica Ancelotti sem citar seu nome: “Esse senhor tem que tomar cuidado…”

Uma espécie de advertência do campeão mundial de 1994 a um técnico que tem a ingrata tarefa de levar a seleção a um título que não conquista desde 2002. Ancelotti, por sua vez, não está cedendo às exigências da torcida e segue seu caminho, mesmo sabendo ter tomado uma decisão impopular em relação a um jogador que, apesar de polêmico, ainda é um ídolo no Brasil.





Abalado por não ter sido incluído na lista, o ex-jogador do Barcelona disse que não desistirá e tentará fazer com que o técnico mude de ideia. Seu comportamento fora de campo, porém, continua questionável: recentemente, excluído de uma partida do Santos, ele passou horas e horas jogando em cassinos.





É importante lembrar, no entanto, que essas convocações são provisórias e foram anunciadas para testar a equipe nos próximos amistosos contra a França e a Croácia. Elas deverão ser confirmadas ou alteradas daqui a três meses, quando for divulgada a lista oficial da equipe que Ancelotti levará consigo para o México, Canadá e Estados Unidos. Nessa ocasião, o técnico terá de tomar a decisão mais difícil: Neymar sim ou Neymar não?