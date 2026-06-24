Brasil, Ancelotti: “Neymar está recuperado. Sobre Endrick...”

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, antes da partida contra a Escócia, válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, confirma a recuperação total de Neymar: “Ele tem uma atitude fantástica, está recuperado e poderia jogar os 90 minutos. Estou realmente muito satisfeito com ele. O substituto de Raphinha será Rayan, pois é um jogador que dá amplitude ao jogo e isso é fundamental para nós. De qualquer forma, tenho muitos jogadores e muitas alternativas à disposição”.















