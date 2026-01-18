+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
James Westwood

Brahim Díaz, o que foi isso? Pior pênalti da história "tira" título do Marrocos e Copa Africana de Nações fica com o Senegal

A joia do Marrocos, Brahim Díaz, desperdiçou um pênalti aos 114 minutos da final da Copa Africana de Nações, contra o Senegal, ao tentar, de forma inexplicável, uma cavadinha. A cobrança foi facilmente defendida pelo goleiro Édouard Mendy. Assim, o meia do Real Madrid deixou escapar a chance de garantir o título para seu país, em um lance que ainda foi precedido por protestos dos jogadores senegaleses contra a marcação inicial da penalidade

  • ASSISTA: Díaz erra pênalti decisivo e deixa escapar o título da AFCON

    Brahim Díaz acabou penalizado ainda no primeiro tempo da prorrogação, quando Pape Gueye marcou para colocar o Senegal em vantagem por 1 a 0, em cenas verdadeiramente extraordinárias no Stade Prince Moulay Abdallah. Gueye acertou um chute indefensável no ângulo, de fora da área, provocando comemorações fervorosas. Pouco depois, Díaz foi substituído e apareceu visivelmente emocionado ao se sentar no banco do Marrocos, ciente de que havia perdido a chance de se tornar um herói nacional.


    Partida sofre longo atraso após Senegal deixar o campo em protesto

    Nos acréscimos do segundo tempo, Díaz caiu na área após contato com o defensor senegalês El Hadji Malick Diouf, no momento em que um escanteio era cobrado em direção ao segundo poste. Inicialmente, o árbitro Jean-Jacques Ngambo Ndala mandou o jogo seguir, mas o VAR recomendou a revisão do lance. Após consultar o monitor à beira do campo, ele assinalou o pênalti para o Marrocos, provocando a fúria dos jogadores e da comissão técnica do Senegal.

    A decisão gerou uma discussão acalorada à beira do gramado, e o técnico senegalês, Pape Thiaw, orientou seus atletas a deixarem o campo e retornarem ao vestiário. A maioria atendeu à instrução, embora o ex-astro do Liverpool, Sadio Mané, tenha tentado convencer os companheiros a voltar. Por alguns instantes, a final pareceu à beira de ser abandonada, mas o Senegal acabou retornando completo ao gramado.

    Com isso, Díaz ficou autorizado a cobrar o pênalti aos 114 minutos. No entanto, ele aparentou ter pensado demais na execução e acabou batendo de forma displicente, permitindo a defesa tranquila do goleiro senegalês Édouard Mendy.

    'Inteligente demais para o próprio bem'

    O ex-atacante da Nigéria, Efan Ekoku, foi um dos que demonstraram incredulidade com a cobrança de Díaz. Comentando a partida para a E4, ele disparou:

    “O que Brahim Díaz está fazendo? O que ele está fazendo? Não consigo acreditar que ele tentou isso. Esperto demais para o próprio bem. Fazer algo assim é absolutamente ridículo. Ele pode nunca mais ter outra chance de marcar o gol da vitória em uma final da AFCON.”

  • Senegal conquista segundo título

    O Senegal conquistou uma vitória histórica por 1 a 0 após a prorrogação e garantiu seu segundo título da AFCON, cinco anos depois do primeiro. Já o Marrocos segue à espera há 50 anos para voltar a erguer o famoso troféu de ouro, e Díaz certamente será apontado como o vilão em seu país.

    Anfitrião e favorito ao título, o Marrocos contava com estrelas como Achraf Hakimi e Noussair Mazraoui em seu elenco, mas o Senegal conseguiu superá-los.

