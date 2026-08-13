Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traduzido por

Bouaddi em quinto: astro do Barcelona supera Yamal e Diomandé para conquistar prêmio promissor

La Liga
Real Madrid
Barcelona
A. Bouaddi
Marrocos
Y. Diomande
P. Cubarsi
L. Yamal
Espanha
Marrocos

Pau Cubarsí, craque do Barcelona, tornou-se o grande favorito para vencer o prêmio Golden Boy 2026.

Cubarsí chamou fortemente a atenção após suas boas atuações com o Barcelona e a seleção da Espanha. Aos 19 anos, o jogador está entre os 10 melhores no ranking da Bola de Ouro e também lidera a classificação do prêmio Golden Boy 2026.

O jornal Sport relatou: "Na última atualização do ranking do prêmio de melhor jogador jovem do mundo, publicada nesta quinta-feira, Cubarsí assumiu a liderança com uma vantagem de 700 pontos sobre seu companheiro Lamine Yamal, que conquistou o troféu em 2024".

Completa o terceiro lugar no pódio a mais recente contratação do Real Madrid neste verão, Yan Diomande, que chegou à capital espanhola por 125 milhões de euros fixos, além de 15 milhões de euros em variáveis.

Warren Zaïre-Emery, craque do Paris Saint-Germain, aparece na terceira colocação, com uma diferença de 6.000 pontos em relação ao zagueiro do Barcelona.

Por outro lado, o marroquino Ayoub Bouaddi, que pode ser um substituto para Rodri no Manchester City, ocupa a quinta posição.

  • Marc Bernal Barcelona 2025Getty Images

    Mark Bernal disputa com Cubarsí e Lamine Yamal

    Além de Cubarsí e Lamine Yamal, o Barcelona conta com mais um jogador na lista dos 100 melhores: Marc Bernal, que ocupa a vigésima posição do ranking.

    Já o Real Madrid também possui 3 jogadores na lista. Além de Diomande, aparece Endrick na oitava posição, enquanto Thiago Pitarch ocupa a quadragésima colocação.

    No que diz respeito aos clubes mais representados, o Porto lidera a lista de forma isolada, com 5 jogadores entre os candidatos.

    Já a Premier League reúne o maior número de jogadores na lista dos 100 melhores, com 26 atletas.

    O Campeonato Espanhol ocupa a quinta posição, com 8 jogadores, atrás do Campeonato Alemão, com 18 jogadores, do Campeonato Francês, com 14 jogadores, e do Campeonato Italiano, com 9 jogadores.

    • Publicidade

  • Data da cerimônia do prêmio Golden Boy 2026

    O prêmio Golden Boy 2026 é destinado aos jogadores nascidos a partir de 2006 e que atuam nas 25 melhores ligas europeias.

    A cerimônia de entrega do prêmio está marcada para o próximo dia 26 de outubro, em Londres, tendo Pau Cubarsí como o principal favorito a conquistar um troféu que viu o domínio dos jogadores do Barcelona ao longo dos últimos cinco anos.

    Pedri venceu o prêmio em 2021, Gavi em 2022 e Lamine Yamal em 2024.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google