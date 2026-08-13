Pau Cubarsí, craque do Barcelona, tornou-se o grande favorito para vencer o prêmio Golden Boy 2026.

Cubarsí chamou fortemente a atenção após suas boas atuações com o Barcelona e a seleção da Espanha. Aos 19 anos, o jogador está entre os 10 melhores no ranking da Bola de Ouro e também lidera a classificação do prêmio Golden Boy 2026.

O jornal Sport relatou: "Na última atualização do ranking do prêmio de melhor jogador jovem do mundo, publicada nesta quinta-feira, Cubarsí assumiu a liderança com uma vantagem de 700 pontos sobre seu companheiro Lamine Yamal, que conquistou o troféu em 2024".

Completa o terceiro lugar no pódio a mais recente contratação do Real Madrid neste verão, Yan Diomande, que chegou à capital espanhola por 125 milhões de euros fixos, além de 15 milhões de euros em variáveis.

Warren Zaïre-Emery, craque do Paris Saint-Germain, aparece na terceira colocação, com uma diferença de 6.000 pontos em relação ao zagueiro do Barcelona.

Por outro lado, o marroquino Ayoub Bouaddi, que pode ser um substituto para Rodri no Manchester City, ocupa a quinta posição.