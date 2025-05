Botafogo-PB x Floresta: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes precisam vencer para sair do meio da tabela na Terceirona; veja quem transmite o duelo

Botafogo-PB e Floresta se enfrentam neste domingo (11), às 16h30 (horário de Brasília), pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de 2025. A partida será disputada no Estádio Almeidão, em João Pessoa, com transmissão ao vivo do Nosso Futebol+, pacote pay-per-view que apresenta todos os jogos da competição (clique e confira a programação diária).

O Belo não vence há quatro jogos, com duas derrotas nas duas últimas partidas. No domingo passado (4), perdeu por 2 a 1 para o Guarani pela Terceirona; antes, na quinta-feira (1), foi superado pelo Flamengo por 1 a 0 na Copa do Brasil. Comandada por Antônio Carlos Zago, a equipe ocupa o décimo lugar na tabela, com apenas uma vitória até aqui. Por outro lado, tem a terceira melhor defesa da competição, com apenas dois gols sofridos, e aposta nesse ponto forte para buscar um bom resultado.

O Verdão também não vive seu melhor momento, mas chega embalado por uma vitória por 1 a 0 sobre o Retrô na rodada anterior. Na classificação geral, o time comandado por Leston Júnior ocupa a 13ª colocação e pode entrar no G8 em caso de novo triunfo e combinação favorável de resultados.

O histórico do confronto direto entre os clubes é equilibrado, com leve vantagem paraibana. Em seis partidas, foram duas vitórias do Botafogo-PB, uma do Floresta e três empates. No duelo mais recente, pela Série C de 2024, o Belo venceu por 2 a 1 no Ceará.