Ex-Botafogo, Davide Ancelotti tentou vaga em time "irmão" do Chelsea, mas Gary O'Neil acabou sendo escolhido para o Strasbourg
Rosenior se junta ao Chelsea
Após a saída de Enzo Maresca do Chelsea no início de janeiro, o clube da Premier League agiu rapidamente para contratar Liam Rosenior, técnico do Strasbourg. O ex-treinador do Hull City expressou sua alegria em se juntar aos Blues que, assim como o Strasbourg, também pertencem à BlueCo, e também agradeceu ao clube da Ligue 1.
Após tomar posse em Stamford Bridge, ele disse: "Eu estava totalmente focado na última partida do Strasbourg, mas o que aconteceu depois foi que recebi o convite de um dos maiores clubes do mundo, campeão do Mundial de Clubes. É uma honra falar com um clube como esse e, neste dia, parece que serei o técnico desse clube de futebol. É uma oportunidade incrível em um clube fantástico, o campeão mundial, e eu simplesmente não podia recusar. E poderei ir para casa e ver meus filhos. Fiz um sacrifício ao ficar longe deles."
Ele acrescentou: "Foram os melhores 18 meses da minha carreira profissional aqui em Strasbourg. Conheci pessoas incríveis e nada disso teria acontecido sem o trabalho árduo de todos os envolvidos com este clube de futebol."
Ancelotti rejeitado
Segundo o L'Equipe, o Strasbourg recebeu muitas candidaturas após a saída de Rosenior, e uma delas veio de Ancelotti. O italiano já foi auxiliar técnico do pai no Real Madrid, Bayern de Munique, Napoli e Everton, além de ter comandado o Botafogo por seis meses antes de ser demitido em dezembro de 2025. Ele também foi um dos candidatos ao cargo no Stade de Reims em 2024, em parte por falar inglês, italiano, francês e espanhol. Mas, ao que parece, sua falta de experiência como treinador o prejudicou na disputa pelo comando do Strasbourg. No fim, O'Neill foi o escolhido.
O'Neil empolgado com a oportunidade no Strasbourg
O ex-técnico do Bournemouth e do Wolves, O'Neil, assumiu o comando do Strasbourg na semana passada. O treinador de 42 anos espera dar continuidade ao excelente trabalho realizado por Rosenior na cidade francesa. O ex-meio-campista do Portsmouth afirmou estar "orgulhoso" de se juntar a um clube com "um elenco de alta qualidade e objetivos claros e ambiciosos para a temporada".
Ele declarou: "Estou orgulhoso de me juntar a este clube incrível e mal posso esperar para começar. Temos um elenco de altíssima qualidade e objetivos claros e ambiciosos para a temporada. Minha prioridade é trabalhar duro com a equipe e dar tudo de mim para o sucesso do clube. O Strasbourg tem uma história única, uma paixão extraordinária, grande resiliência e, claro, torcedores fiéis que querem ver este time jogar um futebol atraente e ter sucesso."
Quais os próximos passos dos técnicos da BlueCo?
Rosenior estreou no banco de reservas do Chelsea na goleada de 5 a 1 sobre o Charlton Athletic, em Londres, pela terceira rodada da Copa da Inglaterra, no último fim de semana. Já O'Neil comandou o Strasbourg em uma vitória avassaladora por 6 a 0 sobre o Avranches, pela Copa da França, em sua estreia no comando da equipe. Nesta quarta-feira (14), o Chelsea volta a campo pela Copa da Liga Inglesa, recebendo o Arsenal no jogo de ida da semifinal. Já o time francês enfrenta o Metz no domingo (18), pela Ligue 1.
