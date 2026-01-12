Ex-Botafogo, Davide Ancelotti tentou vaga em time "irmão" do Chelsea, mas Gary O'Neil acabou sendo escolhido para o Strasbourg

Após a saída de Enzo Maresca do Chelsea no início de janeiro, o clube da Premier League agiu rapidamente para contratar Liam Rosenior, técnico do Strasbourg. O ex-treinador do Hull City expressou sua alegria em se juntar aos Blues que, assim como o Strasbourg, também pertencem à BlueCo, e também agradeceu ao clube da Ligue 1.

Após tomar posse em Stamford Bridge, ele disse: "Eu estava totalmente focado na última partida do Strasbourg, mas o que aconteceu depois foi que recebi o convite de um dos maiores clubes do mundo, campeão do Mundial de Clubes. É uma honra falar com um clube como esse e, neste dia, parece que serei o técnico desse clube de futebol. É uma oportunidade incrível em um clube fantástico, o campeão mundial, e eu simplesmente não podia recusar. E poderei ir para casa e ver meus filhos. Fiz um sacrifício ao ficar longe deles."

Ele acrescentou: "Foram os melhores 18 meses da minha carreira profissional aqui em Strasbourg. Conheci pessoas incríveis e nada disso teria acontecido sem o trabalho árduo de todos os envolvidos com este clube de futebol."