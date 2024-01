Botafogo abre negociações com o Zenit por empréstimo de volante

Russos topam flexibilizar, mas treinador quer segurar o meio-campista até o final da temporada europeia

O Botafogo abriu negociação com o Zenit pelo empréstimo de Wendel. A ideia do clube Alvinegro é que seja com obrigação de compra caso algumas metas sejam atingidas. A informação foi trazida primeiramente pelo GE e confirmada pela GOAL.

Segundo soube a GOAL, no entanto, o técnico de Zenit, Sergey Semak, está pedindo para a diretoria segurar o volante pelo menos até o meio do ano. Wendel já deixou claro o desejo de se transferir em algumas oportunidades e está aberto ao projeto do Botafogo.