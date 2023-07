Flamengo corre contra o tempo por reforços e tenta ajuste por final feliz com Wendel

Russos querem 20 milhões de euros, mas estafe do atleta vê possibilidade de flexibilizar

A janela de transferências no futebol brasileiro fecha em cinco dias e o Flamengo corre contra o tempo para entregar pelo menos mais um reforço para o técnico Jorge Sampaoli. No meio-campo, o rubro-negro mantém otimismo por Wendel e tenta fazer ajustes com o Zenit por um final feliz, conforme soube a GOAL.

O Flamengo acenou aos russos com a possibilidade de oferecer entre 13 a 15 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos de Wendel. Em reunião que aconteceu na manhã desta quinta-feira (27) entre o empresário do volante, o jogador e o clube, o Zenit avisou que quer 20 milhões de euros.

Os russos são pouco flexíveis, mas o estafe de Wendel acredita que o Zenit pode topar fazer negócio caso o Flamengo chegue aos 18 milhões de euros e deixe um percentual dos direitos econômicos do jogador com o atual clube. As conversas seguem nesta sexta-feira (28).

Flamengo em outras frentes

Apesar de ter confiança num desfecho positivo por Wendel, vale ressaltar que treinador do clube disse em pelo menos duas ocasiões que não conta com o jogador, o Flamengo trabalha em outras duas frentes. A ideia da diretoria é entregar pelo menos mais um reforço para Jorge Sampaoli antes do fechamento da janela de transferências, que acontece no dia 2 de agosto.

Nos últimos dias, o Flamengo voltou a procurar Gustavo Scarpa. Segundo uma fonte ouvida pela GOAL, o Nottingham Forest topa negociar o meio-campista, mas o próprio jogador não quer voltar ao futebol brasileiro.

Além disso, o rubro-negro tem propostas na mesa por Nicolas de La Cruz, do River Plate, e Claudinho, também do Zenit. No momento, no entanto, as tratativas estão paralisadas.