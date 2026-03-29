Bósnia x Itália vale 30 milhões: os números para a FIGC

A classificação para a próxima Copa do Mundo, a honra, a alegria para as gerações que ainda não puderam ver a camisa da Azzurra em uma Copa do Mundo? Certamente, mas além disso, o confronto Bósnia x Itália, marcado para terça-feira, 31 de março, a partir das 20h45, vale muito, mas muito mais do que isso.





É uma questão de contas e balanços; afinal, o futebol é uma indústria e até mesmo as federações precisam respeitar certos limites. A FIGC encerrou o último balanço com prejuízo, mas as estimativas, como reiterou o presidente Gravina, mudarão dependendo da classificação ou não para a Copa do Mundo.





Mas quanto vale economicamente o jogo Bósnia x Itália para a Itália? O valor, destacado pela Gazzetta dello Sport, gira em torno de 30 milhões.