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Emanuele Tramacere

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Bósnia x Itália vale 30 milhões: os números para a FIGC

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A classificação para a próxima Copa do Mundo? Não é só isso: o jogo entre Bósnia e Itália vale muito mais do que isso.

A classificação para a próxima Copa do Mundo, a honra, a alegria para as gerações que ainda não puderam ver a camisa da Azzurra em uma Copa do Mundo? Certamente, mas além disso, o confronto Bósnia x Itália, marcado para terça-feira, 31 de março, a partir das 20h45, vale muito, mas muito mais do que isso.


É uma questão de contas e balanços; afinal, o futebol é uma indústria e até mesmo as federações precisam respeitar certos limites. A FIGC encerrou o último balanço com prejuízo, mas as estimativas, como reiterou o presidente Gravina, mudarão dependendo da classificação ou não para a Copa do Mundo.


Mas quanto vale economicamente o jogo Bósnia x Itália para a Itália? O valor, destacado pela Gazzetta dello Sport, gira em torno de 30 milhões.

  • PENALIDADES COM OS PATROCINADORES

    Nos contratos de patrocínio assinados nos últimos anos pela FIGC (que apresentam um crescimento acentuado, passando de 42 milhões no ciclo 2015-18 para cerca de 70 milhões no ciclo 2023-26) estão presentes cláusulas importantes, entre as quais se incluem cláusulas positivas e, sobretudo, negativas, dependendo da qualificação ou não para a Copa do Mundo. Em particular, em caso de não classificação, as penalidades resultariam em uma receita 9,5 milhões de euros menor.

    • Publicidade

  • CAMISETAS VENDIDAS

    Além dos patrocínios comerciais, não se pode esquecer a mudança da Puma para a Adidas como patrocinadora técnica; também nesse aspecto houve um aumento significativo não apenas na remuneração básica (que chegou a 30-35 milhões de euros), mas também nas royalties pelos produtos vendidos (11 milhões em 2024). Para a FIGC, o mercado dos EUA é fundamental e a classificação para a Copa do Mundo garantiria cerca de mais 10 milhões em bônus e receitas.

  • O PRÊMIO DA FIFA

    Por fim, participar da Copa do Mundo garante às federações um bônus financeiro de participação proporcional aos resultados. O valor, somado aos custos de preparação, chega a cerca de 9 milhões de euros, podendo chegar a 11 milhões se a equipe passar da fase de grupos, 14 milhões nas quartas de final, 18 milhões nas semifinais e 45 milhões para quem vencer o torneio.

  • 30 MILHÕES EM JOGO

    No total, o jogo de terça-feira contra a Bósnia representa para a Itália cerca de 30 milhões de euros apenas em receitas econômicas para a FIGC. Além disso, há as receitas dos direitos de transmissão televisiva, que são centralizadas e não são afetadas negativamente em caso de não classificação, mas permitem que a FIGC redistribua seus recursos para a base do movimento.



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