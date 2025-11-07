Borussia Dortmund, Milan e Napoli observam atacante brasileiro de R$ 185 milhões
Giovane desperta interesse europeu
O atacante Giovane, do Hellas Verona e revelado pelo Corinthians, tem sido uma das grandes surpresas da atual temporada da Série A italiana. Seu bom desempenho vem chamando atenção de gigantes da Europa. Segundo a ESPN Brasil, olheiros de Borussia Dortmund e Milan estiveram no Estádio Marcantonio Bentegodi no último fim de semana para observar o jogador de 21 anos, que marcou um golaço na derrota do Verona por 2 a 1 para a Inter de Milão. A atuação segura reforçou seu nome na lista de possíveis alvos para a janela de transferências de janeiro de 2026.
O Verona avalia o jovem atacante em cerca de 30 milhões de euros (R$ 185 milhões), valor impressionante considerando que ele chegou do Corinthians de graça há apenas quatro meses. Napoli e Inter também monitoram a situação, e a tendência é de que os interessados tentem fechar negócio antes que o preço suba ainda mais.
- Getty Images Sport
Um atacante moderno, veloz e habilidoso
Giovane se adaptou rapidamente ao estilo tático e físico do futebol italiano. É um atacante de lado, com boa técnica e movimentação intensa, podendo atuar nas duas pontas ou até ao lado de um centroavante — característica que agrada técnicos em busca de versatilidade.
Em 12 jogos na temporada, ele soma três assistências e um gol, além de liderar entre os atacantes da Série A em dribles certos (14). Ainda que não seja um goleador nato, tem se destacado por criar jogadas, abrir espaços e vencer marcadores no mano a mano — qualidades típicas do atacante moderno.
Na Itália, especialistas elogiam principalmente sua regularidade, algo raro em jovens estrangeiros na Série A. Sua dedicação e resiliência também impressionam o Verona, que acredita no potencial do brasileiro para brilhar em clubes maiores.
De graça no Verona a jogador de €30 milhões
A trajetória de Giovane é meteórica. Depois de não renovar com o Corinthians, ele chegou ao Verona sem custo em julho e rapidamente ganhou espaço no time titular. Em poucos meses, passou de promessa pouco conhecida no Brasil a uma das revelações do campeonato italiano, agora avaliado em 30 milhões de euros.
O Verona, que briga na parte de baixo da tabela, vê o brasileiro como peça importante tanto dentro quanto fora de campo — e só deve negociá-lo por um valor considerado justo. Dirigentes do clube sabem que uma boa proposta de um grande europeu pode ser difícil de recusar, mas não demonstram pressa em vendê-lo.
Enquanto isso, o agente do jogador aguarda um contato formal. Milan e Dortmund já enviaram relatórios detalhados, e o Napoli avalia se faz uma proposta em janeiro ou se espera até o meio do ano.
- Getty Images
O próximo passo da nova estrela da Série A
O primeiro gol de Giovane na Série A, justamente contra a Inter, pode ser o início de uma nova fase em sua carreira. Além da qualidade técnica, o lance mostrou confiança e maturidade para enfrentar adversários de alto nível.
Se mantiver o ritmo, o Verona terá dificuldades para segurá-lo depois da temporada. Sua versatilidade e energia o tornam o complemento ideal para um centroavante de referência — perfil que tanto Milan quanto Dortmund buscam.
Por agora, o clube tenta mantê-lo focado no campeonato, mas com a janela de janeiro se aproximando, o nome de Giovane promete aparecer com frequência nas notícias de transferências. Seja para seguir no Verona ou para dar o salto rumo a um gigante europeu, uma coisa é certa: a Europa está de olho nele.