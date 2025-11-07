Borussia Dortmund, Milan e Napoli observam atacante brasileiro de R$ 185 milhões

O atacante Giovane, do Hellas Verona e revelado pelo Corinthians, tem sido uma das grandes surpresas da atual temporada da Série A italiana. Seu bom desempenho vem chamando atenção de gigantes da Europa. Segundo a ESPN Brasil, olheiros de Borussia Dortmund e Milan estiveram no Estádio Marcantonio Bentegodi no último fim de semana para observar o jogador de 21 anos, que marcou um golaço na derrota do Verona por 2 a 1 para a Inter de Milão. A atuação segura reforçou seu nome na lista de possíveis alvos para a janela de transferências de janeiro de 2026.

O Verona avalia o jovem atacante em cerca de 30 milhões de euros (R$ 185 milhões), valor impressionante considerando que ele chegou do Corinthians de graça há apenas quatro meses. Napoli e Inter também monitoram a situação, e a tendência é de que os interessados tentem fechar negócio antes que o preço suba ainda mais.