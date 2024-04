O Borussia Dortmund já foi campeão da Champions League? Quantos títulos o time alemão tem?

Vivo na briga pelo título da Champions League 2023/24, o Borussia Dortmund coleciona êxtases e agonias em sua história na competição

No panteão do futebol mundial, o Borussia Dortmund se destaca como um gigante adornado em amarelo e preto. Mais do que um time, o clube alemão é uma paixão que pulsa nas veias da sua torcida fervorosa.

Quer ver jogos da Liga dos Campeões ao vivo? Clique aqui para acessar

Fundado em 1909, o Dortmund trilhou uma trajetória marcada por conquistas épicas e um estilo de jogo cativante. No cenário nacional, o clube ostenta cinco títulos da Bundesliga, , consolidando-se como um dos maiores vencedores da liga. Essa grandeza se estende além da era Bundesliga, com a conquista de três títulos do Campeonato Alemão, totalizando oito conquistas da liga nacional. Entretanto, a ambição do Borussia Dortmund não se limita às fronteiras germânicas. Em 1997, o clube ergueu a taça da Champions League, a mais cobiçada do futebol europeu, eternizando-se na história.

A seguir, a GOAL detalha tudo sobre a conquista europeia do clube alemão.

Mais artigos abaixo