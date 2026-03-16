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FC Internazionale v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduzido por

BordoCam do Inter x Atalanta e o gol de Krstovic; Chivu: “É falta, sem dúvida”. Manganiello: “Dumfries escorregou”

Mais uma prévia do que o BordoCam vai mostrar: um destaque especial para o gol de empate da Atalanta contra a Inter.

As prévias do BordoCam na DAZN não se limitam ao contato entre Davide Frattesi e Giorgio Scalvini (LEIA AQUI OS DIÁLOGOS), mas analisam em profundidade o que aconteceu durante o gol de empate validado para Nikola Krstovic, que soube aproveitar o rebote curto de Sommer após o chute de Sulemana para mandar a bola para o fundo da rede.

Foi justamente o ponta-direita da equipe de Bergamo que protagonizou um contato que gerou polêmica durante a jogada, após colocar a mão nas costas de Denzel Dumfries. Durante a transmissão ao vivo do Fuoriclasse, foram divulgadas algumas imagens que descrevem melhor o que aconteceu.

  • O EPISÓDIO

    Vamos primeiro recapitular o que aconteceu no Meazza.

    Tudo acontece aos 82 minutos da partida em San Siro: Zappacosta lança em profundidade para Krstovic, que desvia para Sulemana, que chega atrasado em relação a Dumfries. Os dois entram em contato, o ganês coloca a mão nas costas do holandês e há um leve contato: Dumfries escorrega e perde a posse para o adversário, que, nesse momento, chuta, vê a bola ser defendida por Sommer e o gol do atacante montenegrino, com Manganiello não marcando a falta.

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  • DA BORDOCAM

    E agora vamos à prévia do próximo episódio do BordoCam, divulgada pela DAZN.

    A reconstituição de Davide Bernardi começa com Dumfries que, depois de ter marcado Sulemana, avança pela ponta do campo, com o lateral da Atalanta tocando em seu pé. O técnico da Inter, Cristian Chivu, vai imediatamente até o quarto árbitro e diz: “É falta, é falta, é falta”.

    Ederson, por sua vez, meio-campista da Atalanta, afirma que Dumfries “escorregou”, e é exatamente o que Manganiello diz ao se dirigir a Mkhitaryan. O armênio fica incrédulo e diz: “Mas que escorregão”.

    Em seguida, Palladino tenta se explicar com Chivu: “Na minha opinião, ele tocou com a mão, mas ele se jogou no chão”.

    Em seguida, a atenção se volta para a expulsão do técnico da Inter. Dumfries vai em direção ao banco, aponta para a própria chuteira, com Chivu olhando para a ponta do pé do holandês e mostrando-a ao quarto árbitro.

    Ele faz isso de novo, depois aponta para o empurrão e é advertido por Manganiello por estar fora da área técnica. O árbitro reitera: “Se sair da área técnica de novo, eu te expulso. Cuidado, vou expulsá-lo”. Dumfries protesta, depois o gol é validado e o lateral holandês se pergunta como isso é possível. Chivu entra em campo após a validação do gol e recebe o cartão vermelho. Ao sair de campo, afirma apenas: “É falta a vida toda”, sem insultar Manganiello.

    Antes do pontapé inicial, por fim, ouve-se a frase de Frattesi para Dumfries: “Denzi, vamos fazer outro”.

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