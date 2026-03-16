BordoCam do Inter x Atalanta e o gol de Krstovic; Chivu: “É falta, sem dúvida”. Manganiello: “Dumfries escorregou”

E agora vamos à prévia do próximo episódio do BordoCam, divulgada pela DAZN.

A reconstituição de Davide Bernardi começa com Dumfries que, depois de ter marcado Sulemana, avança pela ponta do campo, com o lateral da Atalanta tocando em seu pé. O técnico da Inter, Cristian Chivu, vai imediatamente até o quarto árbitro e diz: “É falta, é falta, é falta”.

Ederson, por sua vez, meio-campista da Atalanta, afirma que Dumfries “escorregou”, e é exatamente o que Manganiello diz ao se dirigir a Mkhitaryan. O armênio fica incrédulo e diz: “Mas que escorregão”.

Em seguida, Palladino tenta se explicar com Chivu: “Na minha opinião, ele tocou com a mão, mas ele se jogou no chão”.

Em seguida, a atenção se volta para a expulsão do técnico da Inter. Dumfries vai em direção ao banco, aponta para a própria chuteira, com Chivu olhando para a ponta do pé do holandês e mostrando-a ao quarto árbitro.

Ele faz isso de novo, depois aponta para o empurrão e é advertido por Manganiello por estar fora da área técnica. O árbitro reitera: “Se sair da área técnica de novo, eu te expulso. Cuidado, vou expulsá-lo”. Dumfries protesta, depois o gol é validado e o lateral holandês se pergunta como isso é possível. Chivu entra em campo após a validação do gol e recebe o cartão vermelho. Ao sair de campo, afirma apenas: “É falta a vida toda”, sem insultar Manganiello.

Antes do pontapé inicial, por fim, ouve-se a frase de Frattesi para Dumfries: “Denzi, vamos fazer outro”.