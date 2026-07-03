Bono, que destruiu o orgulho da Espanha e da Holanda, desafia seu passado diante do Canadá

O jornal explicou que Bono conquistou seu lugar entre os melhores goleiros do mundo graças à sua atuação na seleção marroquina, especialmente após seu desempenho na Copa do Mundo de 2022, quando os Leões fizeram história ao se tornarem a primeira seleção africana a se classificar para as semifinais. Na ocasião, Bono comentou: “Mudamos nossa mentalidade, e a geração que virá depois de nós poderá realizar milagres”.

O relatório destacou que as contribuições do goleiro marroquino foram decisivas, já que ele foi o goleiro que mais manteve a baliza invicta no torneio, com três partidas sem sofrer gols, empatado com Pickford e “Dibo” Martínez, sendo que uma delas foi contra a Espanha, quebrando a maldição das oitavas de final. Apesar de ter feito apenas algumas defesas ao longo dos 120 minutos, ele se destacou nos pênaltis ao ler o primeiro chute de Sarabia e defender os chutes de Soler e Busquets.

O jornal destacou a confissão do ex-técnico da Espanha, Luis Enrique, na plataforma Twitch com Ebaí Janos, quando ele disse: “Não mudaria nada na minha equipe, exceto o goleiro do Marrocos, pois suas estatísticas indicam que ele prevê 80% dos pênaltis, e não apenas os defende; e em 8 de cada 10 chutes ele adivinha a direção certa; contra nós, ele previu os três chutes na íntegra, algo que, é claro, escondemos dos jogadores. Ele é um goleiro de alto nível, e Juan Carlos Onzué me falou muito bem dele quando jogaram juntos em Girona”.