Bono, que destruiu o orgulho da Espanha e da Holanda, desafia seu passado diante do Canadá

A seleção marroquina se classificou para as fases finais da Copa do Mundo após garantir sua passagem nos pênaltis, onde o goleiro Yassine Bounou (nascido em Montreal em 1991) voltou a ser o herói da partida na marca dos 11 metros, garantindo aos Leões do Atlas um confronto muito aguardado contra o Canadá, em Houston, para disputar uma vaga nas quartas de final.
O jornal espanhol “Marca” destacou que a seleção marroquina fez história neste Mundial ao contar com um time titular composto inteiramente por jogadores nascidos fora do país, entre eles Bono, que é o jogador mais velho do grupo. e, apesar de ter se mudado para o Marrocos ainda criança, passou seus primeiros anos no Canadá, onde declarou anteriormente ao jornal “El Mundo”: “Meu pai era professor universitário de Física e, por isso, minha família morou no Canadá por oito anos”.