Boniek: "Juventus, Grabara é melhor que Vicario, é um goleiro de verdade"

Zbigniew Boniek, polonês nascido em 1956, que defendeu a Juventus de 1982 a 1985, foi convidado da rádio da Tuttomercatoweb, onde teve a oportunidade de falar sobre o compatriota Kamil Grabara, goleiro nascido em 1999 e nova contratação da Juventus: "Grabara é um goleiro muito forte. É elástico e já tem experiência entre Dinamarca e Alemanha. Na minha opinião, é mais forte que Vicario, é um goleiro de verdade".