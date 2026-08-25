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Grabara WolfsburgGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Boniek: "Juventus, Grabara é melhor que Vicario, é um goleiro de verdade"

Juventus
K. Grabara
Campeonato Italiano

O ex-meio-campista polonês fala sobre seu compatriota, novo goleiro da Juventus

Zbigniew Boniek, polonês nascido em 1956, que defendeu a Juventus de 1982 a 1985, foi convidado da rádio da Tuttomercatoweb, onde teve a oportunidade de falar sobre o compatriota Kamil Grabara, goleiro nascido em 1999 e nova contratação da Juventus: "Grabara é um goleiro muito forte. É elástico e já tem experiência entre Dinamarca e Alemanha. Na minha opinião, é mais forte que Vicario, é um goleiro de verdade".

  • Boniek, que na Itália também jogou pela Roma e que atualmente é vice-presidente da Uefa, acrescenta: "Para Spalletti, ter dois goleiros de alto nível é certamente um valor a mais". Grabara, que chega do Wolfsburg, também vestiu as camisas de Liverpool, Aarhus, Huddersfield Town e Copenhague. Com a camisa da seleção polonesa, soma 6 partidas.

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