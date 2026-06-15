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SSC Napoli v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Bonera é o novo técnico do Pro Vercelli

Pro Vercelli
Mercado da bola
Serie C
D. Bonera

O ex-zagueiro do Milan assume o comando da equipe piemontesa, que disputa a Série C

Daniele Bonera é o novo técnico do Pro Vercelli, da Série C. O ex-zagueiro, nascido em 1981, assinou contrato até 30 de junho de 2028 e assumirá o lugar de Michele Santoni, demitido no último dia 9 de junho. A notícia foi divulgada pelo Sportmediaset.


Formado no Brescia, Bonera vestiu posteriormente as camisas do Parma, Milan e Villarreal, acumulando mais de 350 partidas entre a Série A, competições europeias e a La Liga espanhola. Com o Milan, conquistou a Liga dos Campeões, a Série A, a Supercopa da UEFA, a Supercopa da Itália e a Copa do Mundo de Clubes. Além disso, vestiu a camisa da Seleção Italiana em 16 ocasiões.


  • Após encerrar a carreira de jogador, ele iniciou a trajetória como técnico no Milan, integrando a comissão técnica de Stefano Pioli e contribuindo para a conquista do Scudetto na temporada 2021/2022. Posteriormente, assumiu o cargo de técnico do Milan Futuro na Série C na temporada 2024-25, sendo demitido em janeiro.


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