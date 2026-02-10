Bomba sobre a transferência de Vinicius Jr! Ex-empregador revela preferência do astro do Real Madrid em meio à incerteza contratual e ao interesse milionário da Arábia Saudita

Vinicius tem sido um grande sucesso no Real Madrid, tornando-se um atacante de classe mundial desde sua chegada do Flamengo em 2018, mas no último ano surgiram rumores de que o brasileiro estaria insatisfeito na capital espanhola. Diz-se que ele estava em desacordo com o ex-treinador do Real Madrid, Alonso, que foi recentemente demitido e substituído por Álvaro Arbeloa, embora se acredite que Vinicius esteja mais aberto a renovar seu contrato agora que o espanhol se foi.

O próprio Arbeloa admitiu que tem pouco controle sobre as negociações contratuais, dizendo: “Não depende de mim, é uma questão entre o clube e o jogador. É claro que espero que ele continue fazendo história aqui”.

O diretor esportivo do Flamengo, José Boto, sugeriu recentemente o retorno de Vinicius ao Brasil, brincando: “Em seguida, conversaremos com a equipe do Vini Jr. Quando termina o contrato, presidente? Não precisaríamos pagar nada ao Real Madrid!”