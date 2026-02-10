Getty Images Sport
Bomba sobre a transferência de Vinicius Jr! Ex-empregador revela preferência do astro do Real Madrid em meio à incerteza contratual e ao interesse milionário da Arábia Saudita
Incerteza em torno do futuro de Vinicius no Real Madrid
Vinicius tem sido um grande sucesso no Real Madrid, tornando-se um atacante de classe mundial desde sua chegada do Flamengo em 2018, mas no último ano surgiram rumores de que o brasileiro estaria insatisfeito na capital espanhola. Diz-se que ele estava em desacordo com o ex-treinador do Real Madrid, Alonso, que foi recentemente demitido e substituído por Álvaro Arbeloa, embora se acredite que Vinicius esteja mais aberto a renovar seu contrato agora que o espanhol se foi.
O próprio Arbeloa admitiu que tem pouco controle sobre as negociações contratuais, dizendo: “Não depende de mim, é uma questão entre o clube e o jogador. É claro que espero que ele continue fazendo história aqui”.
O diretor esportivo do Flamengo, José Boto, sugeriu recentemente o retorno de Vinicius ao Brasil, brincando: “Em seguida, conversaremos com a equipe do Vini Jr. Quando termina o contrato, presidente? Não precisaríamos pagar nada ao Real Madrid!”
- Getty Images Sport
Presidente do Flamengo minimiza rumores sobre reencontro
Agora, o presidente do Flamengo, Baptista, minimizou as sugestões de que Vinicius poderia assinar novamente com seu antigo clube em um futuro próximo.
Ele disse ao AS: “Essa é uma pergunta de jornalista [risos]. O fato é que Vinicius Júnior teve um período em que jogou com [Lucas] Paquetá no Flamengo. Acho que foi em 2016 ou 2017. Eles jogaram juntos nas categorias de base e no profissional. Jogaram juntos no time principal por seis meses. Eles têm um ótimo relacionamento pessoal. São amigos; ambos são jogadores que vieram do Flamengo, se conheceram aqui e até compartilham a mesma agência, a Roc Nation Sports Brasil.
Há uma grande diferença entre onde Lucas Paquetá está nesta fase da vida e onde Vinícius Júnior está nesta fase. Paquetá tem alguém esperando por ele em casa todos os dias; ele tem uma família. Vini não tem ninguém esperando por ele em casa. São situações diferentes. Vini não é uma opção para o Flamengo. Tenho certeza de que, se houvesse uma transferência envolvendo Vinicius Júnior, seria uma transferência com salário, hoje, por valores muito superiores aos que estamos considerando para Paquetá. Essa possibilidade não existe. Ainda não. O Flamengo ainda não pode fazer isso.”
“Vinicius quer ficar na Europa”
Os comentários de Boto sobre a contratação de Vinicius em uma transferência gratuita foram então apresentados a Baptista, que novamente rejeitou a ideia.
Ele acrescentou: “Sim, mas Vinicius Junior quer ficar na Europa. É um momento diferente, como acabamos de discutir, sobre a situação atual de cada jogador. Seja por causa dos desejos de Vini ou das considerações financeiras envolvidas, é mais uma conversa para os torcedores imaginarem. Essa é a realidade. Vinícius Jr. é sempre bem-vindo. Quando ele vem ao Brasil, vai ao Maracanã, visita as arquibancadas do Flamengo, tem amigos em casa. Queremos o Vini, mas ele ainda não está ao alcance do Flamengo. Ainda não.”
- Getty Images Sport
Vinicius é fundamental para as esperanças do Real Madrid de conquistar o troféu
Embora o Real Madrid tenha se separado de Alonso mais cedo do que o esperado, ainda há a oportunidade de tornar a temporada 2025-26 bem-sucedida.
O Los Blancos está apenas um ponto atrás do rival Barcelona na disputa pelo título da La Liga e chegou às eliminatórias da Liga dos Campeões após perder de forma dramática sua última partida da fase de grupos para o Benfica. O time enfrentará o gigante português nas eliminatórias, com uma vaga nas oitavas de final em jogo.
Desde a derrota para o Benfica, o Madrid conquistou vitórias contra o Rayo Vallecano e o Valencia, mantendo-se próximo do líder Barcelona. Seu próximo compromisso é contra a Real Sociedad, que recentemente construiu uma impressionante sequência de dez jogos sem derrota.
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
Publicidade