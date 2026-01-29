De bom tamanho ou pouco? As punições para Senegal e Marrocos pelo caos na final da Copa Africana de Nações

Quando tudo indicava que Senegal garantiria a vitória nos acréscimos com um gol de Abdoulaye Seck no Estádio Prince Moulay Abdellah, no início deste mês, o árbitro Jean-Jacques Ndala anulou o lance e, pouco depois, concedeu um pênalti duvidoso para Marrocos. O técnico Thiaw ficou furioso e convocou seus jogadores para os vestiários em protesto. Quando o jogo recomeçou, mais de 15 minutos depois, o astro do Real Madrid, Díaz, teve sua cobrança de pênalti de cavadinha facilmente defendida, antes de Pape Gueye marcar um golaço na prorrogação e garantir o título da Copa Africana de Nações para o Senegal.

Após a final, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, condenou o ocorrido como "inaceitável".

"Também testemunhamos cenas inaceitáveis em campo e nas arquibancadas - condenamos veementemente o comportamento de alguns torcedores, bem como de alguns jogadores e membros da comissão técnica senegaleses", disse ele. "É inaceitável deixar o campo de jogo dessa maneira e, da mesma forma, a violência não pode ser tolerada em nosso esporte, simplesmente não está certo."