Senegal coach Pape Thiaw and Morocco captain Achraf Hakimi Getty/Goal
Richard Mills

De bom tamanho ou pouco? As punições para Senegal e Marrocos pelo caos na final da Copa Africana de Nações

O técnico do Senegal, Pape Thiaw, e o capitão do Marrocos, Achraf Hakimi, foram suspensos após a conturbada final da Copa Africana de Nações

A dramática vitória do Senegal por 1 a 0 sobre os anfitriões do torneio foi marcada pelo caos, com Thiaw ordenando que seus jogadores abandonassem o campo em protesto contra a arbitragem, e o pênalti mal convertido por Brahim Diaz, cobrado com uma "cavadinha", foi um desastre. Agora, as suspensões e multas foram aplicadas pela Confederação Africana de Futebol.

  • Final da CAN em meio ao caos

    Quando tudo indicava que Senegal garantiria a vitória nos acréscimos com um gol de Abdoulaye Seck no Estádio Prince Moulay Abdellah, no início deste mês, o árbitro Jean-Jacques Ndala anulou o lance e, pouco depois, concedeu um pênalti duvidoso para Marrocos. O técnico Thiaw ficou furioso e convocou seus jogadores para os vestiários em protesto. Quando o jogo recomeçou, mais de 15 minutos depois, o astro do Real Madrid, Díaz, teve sua cobrança de pênalti de cavadinha facilmente defendida, antes de Pape Gueye marcar um golaço na prorrogação e garantir o título da Copa Africana de Nações para o Senegal.

    Após a final, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, condenou o ocorrido como "inaceitável".

    "Também testemunhamos cenas inaceitáveis em campo e nas arquibancadas - condenamos veementemente o comportamento de alguns torcedores, bem como de alguns jogadores e membros da comissão técnica senegaleses", disse ele. "É inaceitável deixar o campo de jogo dessa maneira e, da mesma forma, a violência não pode ser tolerada em nosso esporte, simplesmente não está certo."

  • MOROCCO-RABAT-AFCON-FOOTBALL-MAR-SEN-Match52-FINALAFP

    Finalistas punidos

    Segundo o Daily Mail, o técnico do Senegal, Thiaw, foi suspenso por cinco jogos e multado em 100 mil dólares por "conduta antidesportiva" ao pedir que seus jogadores deixassem o campo. A Federação Senegalesa de Futebol também foi multada em 615 mil dólares por sua conduta e pelo comportamento de alguns torcedores dos Leões de Teranga após um confronto com a segurança do estádio. Illiman Ndiaye, do Everton, e Ismaila Sarr, do Crystal Palace, receberam suspensões de dois jogos, e a seleção marroquina foi multada em 315 mil dólares pelo comportamento de seus gandulas, que tentaram esconder repetidamente a toalha do goleiro senegalês. A multa também inclui a conduta dos jogadores e da comissão técnica marroquina na área do VAR e o uso de canetas laser por torcedores para distrair os jogadores do Senegal. Hakimi foi suspenso por dois jogos, sendo um deles de um ano, enquanto seu companheiro de equipe, Ismael Saibari, recebeu uma suspensão de três jogos e uma multa de 100 mil dólares. Tanto Hakimi quanto Saibari tentaram tirar a toalha que estava à beira do campo do goleiro senegalês Edouard Mendy. 

  • Mané lidera pelo exemplo

    O ex-astro do Liverpool, Sadio Mané, foi elogiado por tentar impedir que seus companheiros de seleção do Senegal abandonassem o campo, conseguindo fazê-los retornar. Ele também ressaltou que os árbitros podem cometer erros como qualquer pessoa.

    Ele disse aos repórteres: "Quando decidiram sair e não jogar, fiquei e perguntei a algumas pessoas: 'O que vocês acham disso? É uma boa ideia ou não?' Então decidi ir e trazer todos de volta ao campo. Acho que é a melhor coisa a fazer. Porque isto é apenas futebol, e acho que o árbitro às vezes pode cometer erros. Pessoas do mundo todo estão assistindo. Poderia ser pênalti ou não, mas isso não é o mais importante. O que importa é respeitar o jogo. Não é justo interromper uma partida assim."

  • senegal Getty Images

    O que vem a seguir?

    A próxima vez que essas duas nações se enfrentarão no cenário mundial será na Copa do Mundo deste verão, na América do Norte. Marrocos está no Grupo C com Brasil, Haiti e Escócia, enquanto Senegal está no Grupo I com a França, campeã de 2018, e a Noruega, além de um país ainda a ser definido. Devido à sua suspensão, Thiaw pode ficar de fora de boa parte da competição.

