Bom demais para cair? As sete rebaixamentos mais chocantes da Premier League, enquanto o Tottenham tenta evitar uma queda desastrosa para a Championship

Ainda falta mais de um quarto da temporada, o que significa que o Spurs tem tempo para sair dessa situação difícil, enquanto o retorno de vários jogadores lesionados e suspensos deve dar um impulso à equipe em algum momento. Mas enquanto eles se esforçam para conquistar sua primeira vitória no campeonato de 2026, os adversários do Tottenham estão somando pontos e se posicionando para uma recuperação no final da temporada, na esperança de se afastar do perigo.

Esse tipo de sequência parece muito distante para o Spurs no momento, independentemente do talento disponível para Tudor. Apesar de terem terminado em 17º lugar na temporada passada, poucos achavam, no início da nova campanha, que o Spurs não teria condições de se afastar dos três últimos colocados, com a maioria prevendo que eles voltariam a disputar a classificação para as competições europeias. Eles eram, sob muitos aspectos, “bons demais para cair”.

Exceto que isso não é verdade para nenhuma equipe cujo desempenho caia abaixo de um certo padrão, e o Spurs caiu abaixo dessa linha há muito tempo e ainda não se recuperou. E assim, enquanto Tudor planeja a fuga de sua nova equipe, aqui estão sete histórias cautelares de temporadas passadas da Premier League sobre rebaixamentos que poucos previram antes de acontecerem...