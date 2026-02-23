Goal.com
EPL shock relegations
Bom demais para cair? As sete rebaixamentos mais chocantes da Premier League, enquanto o Tottenham tenta evitar uma queda desastrosa para a Championship

Se eles não sabiam disso antes, então o clássico do norte de Londres no domingo parece ter confirmado uma coisa para aqueles que assistiram ao Tottenham sucumbir ao Arsenal: os Spurs estão em uma batalha contra o rebaixamento. Igor Tudor deveria trazer um novo ânimo após substituir Thomas Frank, mas sua equipe parecia carecer de qualidade e, talvez mais importante, de confiança, ao perder por 4 a 1 para os Gunners, ficando apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento, com 11 partidas a disputar.

Ainda falta mais de um quarto da temporada, o que significa que o Spurs tem tempo para sair dessa situação difícil, enquanto o retorno de vários jogadores lesionados e suspensos deve dar um impulso à equipe em algum momento. Mas enquanto eles se esforçam para conquistar sua primeira vitória no campeonato de 2026, os adversários do Tottenham estão somando pontos e se posicionando para uma recuperação no final da temporada, na esperança de se afastar do perigo.

Esse tipo de sequência parece muito distante para o Spurs no momento, independentemente do talento disponível para Tudor. Apesar de terem terminado em 17º lugar na temporada passada, poucos achavam, no início da nova campanha, que o Spurs não teria condições de se afastar dos três últimos colocados, com a maioria prevendo que eles voltariam a disputar a classificação para as competições europeias. Eles eram, sob muitos aspectos, “bons demais para cair”.

Exceto que isso não é verdade para nenhuma equipe cujo desempenho caia abaixo de um certo padrão, e o Spurs caiu abaixo dessa linha há muito tempo e ainda não se recuperou. E assim, enquanto Tudor planeja a fuga de sua nova equipe, aqui estão sete histórias cautelares de temporadas passadas da Premier League sobre rebaixamentos que poucos previram antes de acontecerem...

  • WEST HAM V NORWICHGetty Images Sport

    Norwich City (1994-95)

    Pode parecer difícil de acreditar para aqueles que começaram a acompanhar a Premier League após a virada do século, mas o Norwich City terminou em terceirolugar na temporada inaugural da competição, após ter sido promovido em 1986 e se estabelecido na primeira divisão. No entanto, apenas dois anos após aquela campanha memorável que resultou na qualificação para a Europa, os Canaries estavam de volta à segunda divisão.

    A ideia de o Norwich ser rebaixado parecia improvável quando 1994 deu lugar a 1995, com a equipe de John Deehan ocupando a sétima posição no Ano Novo. No entanto, um colapso ao longo da segunda metade da temporada, que levou à demissão de Deehan em abril, fez com que a equipe despencasse na tabela e terminasse em 20º lugar entre 22 equipes. A venda dos atacantes Chris Sutton e Mark Robins, bem como a lesão do inspirador goleiro Bryan Gunn, foram apontadas como culpadas, com os torcedores protestando contra o proprietário Robert Chase enquanto o Norwich desaparecia pela porta dos fundos.

  • Craig HignettGetty Images Sport

    Middlesbrough (1996-97)

    A temporada 1996-97 foi marcada por altos e baixos para o Middlesbrough. O clube chegou à final da FA Cup e da League Cup (embora tenha perdido ambas as partidas em Wembley), mas teve uma temporada para esquecer na Premier League, apesar da presença da dupla brasileira de meio-campistas Juninho e Emerson, além do letal atacante italiano Fabrizio Ravanelli.

    Para ser justo com o Boro, embora sua campanha na liga tenha sido decepcionante, o time acumulou pontos suficientes para terminar em uma sólida 14ª posição na tabela. No entanto, uma dedução de três pontos por não ter cumprido sua partida de dezembro contra o Blackburn Rovers devido a uma série de lesões e doenças dos jogadores acabou custando caro, pois levou o time a cair cinco posições e sofrer o rebaixamento no último dia da campanha.

  • PlayersGetty Images Sport

    Blackburn Rovers (1998-99)

    Ao entrar na temporada 1998-99, o Blackburn Rovers havia terminado entre os sete primeiros colocados da Premier League em cinco das seis temporadas anteriores, incluindo quando conquistou o título de forma surpreendente em 1995. No entanto, tornou-se o primeiro time a vencer a Premier League e depois sofrer o rebaixamento, apesar de ter começado a temporada como favorito de alguns especialistas para terminar mais uma vez no topo da tabela.

    O Rovers venceu apenas duas das 15 partidas iniciais da temporada, o que levou à demissão de Roy Hodgson como técnico e à nomeação de Brian Kidd como seu substituto. O ex-técnico do Manchester United perdeu apenas sete das 23 partidas seguintes sob seu comando, mas os muitos empates impediram o Blackburn de sair da zona de rebaixamento e, por fim, o rebaixamento foi confirmado na última semana da temporada.

  • Paulo Di Canio of West Ham United receives a pat on the back from West Ham United caretaker manager Trevor BrookingGetty Images Sport

    West Ham (2002–03)

    O West Ham havia terminado na metade superior da Premier League em quatro das cinco temporadas anteriores, chegando à temporada 2002-03, e havia grandes esperanças de que um elenco com jogadores como David James, Jermain Defoe, Joe Cole, Michael Carrick e Paolo Di Canio pudesse lutar pela classificação para as competições europeias sob o comando de Glenn Roeder. No entanto, as expectativas logo precisaram ser reduzidas depois que o Irons venceu apenas três dos seus primeiros 24 jogos.

    Sir Trevor Brooking deu ao Hammers a esperança de sobrevivência depois que a lenda do clube foi forçada a assumir o comando após Roeder adoecer em abril, mas eles não conseguiram o resultado necessário contra o Birmingham City na última rodada da temporada e viram sua permanência de 10 anos na primeira divisão chegar ao fim em meio a cenas emocionantes no St. Andrew's.

  • Bolton Wanderers v Leeds UnitedGetty Images Sport

    Leeds United (2003-04)

    O Leeds United chegou às semifinais da Liga dos Campeões em 2001, mas logo ficou claro que os grandes gastos do presidente Peter Ridsdale haviam deixado o clube em dificuldades financeiras e, portanto, uma queda na tabela parecia inevitável. No entanto, a rapidez com que o Leeds caiu ainda foi um grande choque, considerando os jogadores que eles conseguiram manter.

    Os atacantes Mark Viduka e Alan Smith haviam sido a força de ataque que levou o Leeds às alturas europeias três anos antes, o futuro goleiro titular da Inglaterra, Paul Robinson, era um dos pilares da equipe e o jovem James Milner causava impacto, mas nem Peter Reid nem a lenda do clube, Eddie Gray, conseguiram encontrar um nível consistente de desempenho para tirar o time de Elland Road do perigo, e os campeões ingleses de 1992 caíram para a segunda divisão com duas partidas ainda por jogar.

  • FBL-ENG-PR-ASTON-VILLA-NEWCASTLEAFP

    Newcastle United (2008-09)

    Os dias em que o Newcastle disputava a Liga dos Campeões no início dos anos 2000 já estavam bem distantes quando a temporada 2008-09 chegou, mas um elenco que contava com Michael Owen, Damien Duff, Shay Given, Nicky Butt e Mark Viduka ainda era considerado competitivo no início da temporada. No entanto, as coisas logo começaram a desmoronar quando o técnico Kevin Keegan, favorito dos torcedores, entrou em conflito com a diretoria do Newcastle por causa de transferências e renunciou em setembro de 2008.

    O técnico interino Chris Hughton supervisionou duas sequências desastrosas de resultados, que levaram Joe Kinnear a assumir o comando por quatro meses e meio, antes de ser forçado a se demitir por motivos de saúde. O ícone do Newcastle, Alan Shearer, acabou assumindo o comando técnico a oito partidas do fim da temporada, mas sua falta de experiência como treinador ficou terrivelmente exposta, já que ele venceu apenas um jogo antes do time de Tyneside ser rebaixado.

  • Leicester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Leicester City (2022-23)

    O Leicester City conquistou de forma notável a Premier League em 2016. Cinco anos depois, venceu a FA Cup pela primeira vez na sua história, terminando em quinto lugar na liga pela segunda campanha consecutiva sob o comando de Brendan Rodgers. Os adeptos dos Foxes estavam a habituar-se às noites europeias no King Power Stadium e, embora só pudessem sonhar em repetir o triunfo de conto de fadas sob o comando de Claudio Ranieri, o Leicester estava a afirmar-se como uma força no futebol inglês.

    Então, em 2023, quase do nada, o time foi rebaixado. A falta de contratações antes do início da campanha sugeria que nem tudo estava bem nos bastidores, e Rodgers parecia ter perdido a esperança e o interesse muito antes de ser demitido em abril. Independentemente disso, um elenco com jogadores como Youri Tielemans, Jamie Vardy, Harvey Barnes e James Maddison — que chamou a atenção de um jornalista por sugerir que o Leicester poderia ser rebaixado dois meses antes do fim da temporada — deveria ter sido suficiente para evitar o rebaixamento. Mas não foi.

