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Serbia v Albania - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Bolonha, avanços em relação ao talentoso sérvio Ugresic

Bologna
Mercado da bola
O. Ugresic

Novo nome para o mercado dos felsinei

O Bologna continua trabalhando com atenção no mercado, buscando não apenas reforçar o elenco no curto prazo, mas também investir em jovens com grande potencial. Entre os nomes acompanhados com maior interesse está o de Ognjen Ugresic, meio-campista sérvio nascido em 2006, que pertence ao Partizan de Belgrado e é considerado um dos talentos emergentes do futebol balcânico.


Hoje ocorreram novos contatos entre o clube rossoblù e as partes envolvidas na negociação, conforme relata Gianluca Di Marzio. O diálogo segue de forma constante e, segundo informações que vazaram, cresce o otimismo quanto à possibilidade de se chegar a um acordo nas próximas semanas. O Bologna está acelerando os trâmites para tentar se antecipar à concorrência e garantir um jovem promissor sobre o qual construir o futuro.


  • Após uma temporada muito positiva com a camisa do Partizan, Ugresic demonstrou qualidades técnicas, personalidade e consistência, apesar da pouca idade. No campeonato que acaba de terminar, ele disputou 37 partidas, marcando 6 gols e dando 4 assistências — números que confirmam sua capacidade de influenciar tanto na fase de construção quanto nos últimos metros.


    A diretoria do Bologna continua, portanto, acompanhando de perto a evolução das negociações, com o intuito de fechar a contratação e adicionar ao elenco um meio-campista com um futuro promissor. Os próximos dias podem ser decisivos para saber se a investida do Bologna resultará em um acordo.


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