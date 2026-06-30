Bolonha, avanços em relação ao talentoso sérvio Ugresic

O Bologna continua trabalhando com atenção no mercado, buscando não apenas reforçar o elenco no curto prazo, mas também investir em jovens com grande potencial. Entre os nomes acompanhados com maior interesse está o de Ognjen Ugresic, meio-campista sérvio nascido em 2006, que pertence ao Partizan de Belgrado e é considerado um dos talentos emergentes do futebol balcânico.





Hoje ocorreram novos contatos entre o clube rossoblù e as partes envolvidas na negociação, conforme relata Gianluca Di Marzio. O diálogo segue de forma constante e, segundo informações que vazaram, cresce o otimismo quanto à possibilidade de se chegar a um acordo nas próximas semanas. O Bologna está acelerando os trâmites para tentar se antecipar à concorrência e garantir um jovem promissor sobre o qual construir o futuro.



