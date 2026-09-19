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Bologna FC v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Bologna x Torino 1 a 0 AO VIVO: Bernardeschi abre o placar!

Bologna
Torino
Bologna x Torino
Campeonato Italiano

Acompanhe Bologna x Torino, partida válida pela 5ª rodada da Serie A 2026/2027

Com Bologna x Torino, prossegue a programação da 5ª rodada da Serie A 2026/2027, e será uma partida para ser observada com grande atenção sobretudo na casa do time da Emília, onde haverá a estreia de Raffaele Palladino no banco de reservas, depois de ele ter assumido, há apenas alguns dias, o lugar do demitido Tedesco.

Um resultado positivo é necessário para mudar o rumo da temporada, mas também para o Torino de Ignazio Abate, que chega para a partida com um retrospecto de 3 derrotas e 1 vitória, ao qual se soma a dolorosa eliminação na Coppa Italia pelas mãos do Monza.


BOLOGNA 1 x 0 TORINO

Gols: 15' Bernardeschi (B)



  • BOLOGNA-TORINO: A FICHA DO JOGO

    Bologna 1 x 0 Torino


    Gol: 15' Bernardeschi (B)


    BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Helland, Heggem, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli. 

    Técnico: Palladino


    TORINO (3-5-2): Perri; Ismajli, Coco, Comert; Fortini, Fitz-Jim, Mandragora, Bragança, Cacciamani; Vlasic; Simeone. 

    Técnico: Abate


    Árbitro: Guida

    Cartões amarelos: -

    Expulsos: -

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  • Gols e lances principais

    15' GOL - Fortini perde feio a bola pela direita, e o Bologna sai em contra-ataque fulminante. Cambiaghi enfia em profundidade, chega à linha de fundo e cruza rasteiro para o meio da área, onde Bernardeschi, livre de marcação, finaliza de primeira e vence Perri, que não reagiu a tempo para descer em um chute que, no fim das contas, foi bastante centralizado.


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