Bologna x Torino 1 a 0 AO VIVO: Bernardeschi abre o placar!

Com Bologna x Torino, prossegue a programação da 5ª rodada da Serie A 2026/2027, e será uma partida para ser observada com grande atenção sobretudo na casa do time da Emília, onde haverá a estreia de Raffaele Palladino no banco de reservas, depois de ele ter assumido, há apenas alguns dias, o lugar do demitido Tedesco.

Um resultado positivo é necessário para mudar o rumo da temporada, mas também para o Torino de Ignazio Abate, que chega para a partida com um retrospecto de 3 derrotas e 1 vitória, ao qual se soma a dolorosa eliminação na Coppa Italia pelas mãos do Monza.





BOLOGNA 1 x 0 TORINO

Gols: 15' Bernardeschi (B)







