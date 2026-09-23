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Bologna, lesão de Jens Odgaard: problema muscular, fora por 4 semanas

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J. Odgaard

Más notícias para o Bologna, que perde Jens Odgaard pelo próximo mês. O atacante dinamarquês, ex-Pescara e Sassuolo, foi afastado por um problema muscular, sofrido na partida de sábado contra o Bologna.

  • Odgaard BolognaGetty

    O comunicado

    "Após um desconforto sentido ontem, Jens Odgaard foi submetido a exames que apontaram uma lesão nos flexores da coxa direita, com tempo de recuperação de 4 semanas". Portanto, um mês fora para o dinamarquês: ele tentará voltar contra o Cagliari em 24 de outubro ou, caso não consiga, diante do Milan na rodada seguinte.

    • Publicidade

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