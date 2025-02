A bola é sua, Ethan Nwaneri! Arsenal precisa dar ao jovem a chance de superar recordes de Wayne Rooney e Michael Owen após série de lesões no ataque

Talentoso jovem de 17 anos pode ser a solução para Mikel Arteta em meio a uma crise sem precedentes no setor ofensivo

A briga pelo título da Premier League ainda não acabou! Pelo menos, é isso que o Arsenal está pensando depois que o verton conseguiu um dramático empate por 2 a 2 com o Liverpool no último derby de Merseyside disputado no Goodison Park.

Em vez de abrir uma vantagem de nove pontos na liderança, o time de Arne Slot está agora sete pontos à frente do Arsenal com 14 jogos ainda a serem disputados, incluindo um grande confronto entre as duas equipes em Anfield. O objetivo de Mikel Arteta será garantir que os Gunners tenham seu destino em suas próprias mãos quando esse jogo começar em 10 de maio.

O problema é que o Arsenal está entrando na fase decisiva da temporada com um ataque desfalcado. Em uma cruel reviravolta do destino, Kai Havertz juntou-se a Bukayo Saka, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus no departamento médico, deixando Arteta com um grande dilema.

O técnico do Arsenal não tem mais um atacante de ofício para este restante de temporada, enquanto Slot pode contar com o melhor ataque da Europa, liderado por Mohamed Salah e Cody Gakpo. O Liverpool, portanto, tem uma enorme vantagem, mas nem tudo está perdido ainda. Arteta ainda tem uma opção surpresa na forma de Ethan Nwaneri: o talento de 17 anos que agora deve ter a chance de fazer história.