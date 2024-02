A GOAL te detalha todos os números do Superclássico da Argentina, desde jogos amistosos a grandes títulos

Boca e River protagonizam o duelo mais importante do futebol argentino há mais de 100 anos, seja no nível amador, profissional, internacional e em jogos amistosos. Além de ser um dos maiores clássicos da América do Sul, também é um dos jogos que mais atrai atenções em todo o mundo.

Abaixo, a GOAL repassa o histórico completo do clássico mais importante da Argentina...