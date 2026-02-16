Boas notícias para o Barcelona! Raphinha finalmente retorna ao time de Hansi Flick, com Marcus Rashford ainda ausente devido a uma lesão no joelho

A atualização foi menos positiva em relação a Rashford. Desde que chegou ao clube no verão passado, o astro inglês teve um início frustrante na Catalunha, com seu progresso repetidamente prejudicado por lesões recorrentes. Flick foi firme em sua avaliação sobre a disponibilidade do atacante, observando que Rashford ainda não está pronto para os rigores da competição.

“Marcus Rashford está descartado para amanhã. Ele está muito melhor, mas precisa dar um passo de cada vez”, explicou o técnico, enfatizando uma visão de longo prazo sobre a saúde do atacante, em vez de arriscar um retorno prematuro.

A situação do meio-campo também continua delicada. Enquanto os torcedores estão ansiosos para ver o retorno dos motores criativos do clube, Flick tem pregado um mantra de cautela. Em relação à recuperação de Gavi após um longo período de afastamento, o técnico alemão admitiu: “Com Gavi, temos que ter cuidado. Gostei do que vi nos treinos. Talvez ele não esteja pronto em fevereiro, mas acho que estará em março.” Enquanto isso, Pedri parece estar mais perto de retornar, com o técnico expressando confiança de que o jogador das Ilhas Canárias entrará em campo antes do fim do mês, embora hoje à noite seja muito cedo.