Boas notícias para o Barcelona! Raphinha finalmente retorna ao time de Hansi Flick, com Marcus Rashford ainda ausente devido a uma lesão no joelho
Raphinha retorna, Rashford continua fora
Embora o retorno de Raphinha seja um grande ponto positivo, a sala de tratamento do clube catalão continua movimentada. Flick confirmou que Rashford não participará do clássico catalão, pois continua se recuperando de um problema no joelho. O técnico alemão também deu notícias sobre vários jogadores importantes do time titular que continuam indisponíveis, incluindo Pedri, Gavi e Andreas Christensen. Apesar da ausência de estrelas, o elenco de 21 jogadores conta com os jovens Kochen e Tommy Marques, já que o Barça pretende aproveitar as dificuldades recentes do Girona, que está perto da zona de rebaixamento.
Flick elogia o impacto de Raphinha, que recebe sinal verde para jogar
O retorno do ex-jogador do Leeds United é mais do que apenas um reforço tático para Flick; serve como um estímulo moral para um time que carecia de intensidade em suas últimas partidas. Flick foi efusivo em seus elogios ao ponta, afirmando: “Raphinha poderá jogar. Ele é muito importante porque nos dá muito. Sentimos sua falta quando ele não está presente. Você pode ver nos treinos como ele aumenta o ritmo e a intensidade da equipe. Já disse isso mais de uma vez: para mim, na última temporada, ele foi o melhor jogador do mundo.”
Apesar da liberação médica, ainda há dúvidas se Raphinha será colocado diretamente no time titular. Dados os problemas físicos do jogador no início da temporada, a comissão técnica pode optar por uma abordagem cautelosa. Relatos sugerem que Fermin Lopez provavelmente começará novamente nas pontas, permitindo que Raphinha seja usado como um substituto de alto impacto se o jogo precisar de um impulso no terço final do campo. Com Lamine Yamal como titular garantido na lateral oposta, o Barça ainda possui um poder ofensivo significativo para prejudicar a equipe de Michel.
Rashford descartado enquanto Flick pede paciência
A atualização foi menos positiva em relação a Rashford. Desde que chegou ao clube no verão passado, o astro inglês teve um início frustrante na Catalunha, com seu progresso repetidamente prejudicado por lesões recorrentes. Flick foi firme em sua avaliação sobre a disponibilidade do atacante, observando que Rashford ainda não está pronto para os rigores da competição.
“Marcus Rashford está descartado para amanhã. Ele está muito melhor, mas precisa dar um passo de cada vez”, explicou o técnico, enfatizando uma visão de longo prazo sobre a saúde do atacante, em vez de arriscar um retorno prematuro.
A situação do meio-campo também continua delicada. Enquanto os torcedores estão ansiosos para ver o retorno dos motores criativos do clube, Flick tem pregado um mantra de cautela. Em relação à recuperação de Gavi após um longo período de afastamento, o técnico alemão admitiu: “Com Gavi, temos que ter cuidado. Gostei do que vi nos treinos. Talvez ele não esteja pronto em fevereiro, mas acho que estará em março.” Enquanto isso, Pedri parece estar mais perto de retornar, com o técnico expressando confiança de que o jogador das Ilhas Canárias entrará em campo antes do fim do mês, embora hoje à noite seja muito cedo.
Reorganização defensiva prevista para a viagem a Montilivi
Após o colapso defensivo em Madri, espera-se que Flick faça mudanças na sua linha defensiva. Uma grande novidade poderá ser o regresso de Ronald Araujo à equipa titular. O capitão uruguaio tem vindo a recuperar a sua forma física e teve um desempenho admirável nas suas recentes participações. Flick continua a ser um grande admirador das características físicas do defesa, salientando que a sua força e velocidade são essenciais para jogos de alta intensidade, onde a estabilidade defensiva é uma prioridade.
A inclusão de Araujo no centro da defesa pode levar a uma mudança tática em outras posições. Uma possibilidade em discussão é mover Eric Garcia para a lateral direita, o que proporcionaria uma presença mais robusta em meio às preocupações com a forma de Jules Kounde. Atrás deles, o goleiro Joan Garcia estará desesperado por um jogo sem gols para restaurar sua confiança após o pesadelo da Copa del Rey. Com a disputa pelo título esquentando, o Barcelona sabe que não pode se dar ao luxo de cometer mais erros defensivos se quiser ultrapassar o Real Madrid na liderança da tabela.
