Tom Brady revela que clonou cachorro que tinha com a ex-mulher Gisele Bündchen

A declaração de Colossal sobre o cachorro de Brady pegou a internet de surpresa. A empresa também confirmou a compra de outra companhia de clonagem, a Viagen Pets e Equine. As duas empresas estão prontas para combinar suas pesquisas e tecnologia para expandir os serviços de clonagem tanto para animais domésticos quanto para fins de conservação, com a esperança de expandir mundialmente. Brady disse: "Eu amo meus animais, eles significam tudo para mim e minha família. Há alguns anos, a Colossal usou um método não invasivo para coletar uma pequena amostra de sangue do nosso cachorro mais velho antes que ela falecesse. Isso permitiu que eles criassem Junie, que é um clone de Lua."

Brady descreveu a experiência como uma "segunda chance" para sua família, dizendo que ficou encorajado ao ver como a tecnologia poderia "trazer conforto a famílias que perdem seus animais de estimação enquanto também apoia os esforços para proteger espécies ameaçadas".