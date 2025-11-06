Tom Brady revela que clonou cachorro que tinha com a ex-mulher Gisele Bündchen

Viagen, agora de propriedade da Colossal, é conhecida por clonar animais de estimação para clientes de alto perfil, incluindo Barbra Streisand e Paris Hilton. A empresa opera sob licenças de tecnologia do Roslin Institute, em Edimburgo, que criou a famosa ovelha Dolly em 1996. Após ser fundada em 2021, a Colossal ganhou atenção global por seus projetos ambiciosos de pesquisa de "desextinção", incluindo tentativas de reviver espécies como o mamute-lanoso e o dodô. A empresa recentemente afirmou ter clonado três filhotes de lobo terrível. Detalhes financeiros da aquisição da Viagen pela Colossal não foram divulgados, mas relatos sugerem que os serviços de clonagem de cães da Viagen geralmente são cobrados entre R$ 265 mil e R$ 455 mil.
Clonar animais de estimação tem sido um tema controverso na cultura popular, frequentemente aparecendo em discussões sobre a ética de recriar animais. Brady, agora comentarista esportivo da Fox Sports, vencedor de sete Super Bowls e proprietário minoritário do clube do Championship, Birmingham City, disse que não vê Junie como um experimento científico, mas simplesmente como "parte da nossa família".