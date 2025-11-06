+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Tom Brady 2025Getty Images

Tom Brady revela que clonou cachorro que tinha com a ex-mulher Gisele Bündchen

O coproprietário minoritário do Birmingham City admitiu que sua cadela Junie é um clone de um animal de estimação da família falecido

O ícone da NFL e proprietário minoritário do Birmingham City, Tom Brady, afirmou que sua cadela Junie é um clone genético do animal de estimação Lua, que morreu em 2023, e era parte da família quando o americano era casado com a supermodelo brasileira Gisele Bundchen. Segundo o ex-quarterback, a clonagem foi realizada pela Colossal Biosciences, uma empresa de biotecnologia com sede em Dallas na qual Brady é investidor. A notícia foi anunciada em uma declaração pela Colossal, que busca liderar a indústria nessa tecnologia.

    A declaração de Colossal sobre o cachorro de Brady pegou a internet de surpresa. A empresa também confirmou a compra de outra companhia de clonagem, a Viagen Pets e Equine. As duas empresas estão prontas para combinar suas pesquisas e tecnologia para expandir os serviços de clonagem tanto para animais domésticos quanto para fins de conservação, com a esperança de expandir mundialmente. Brady disse: "Eu amo meus animais, eles significam tudo para mim e minha família. Há alguns anos, a Colossal usou um método não invasivo para coletar uma pequena amostra de sangue do nosso cachorro mais velho antes que ela falecesse. Isso permitiu que eles criassem Junie, que é um clone de Lua." 

    Brady descreveu a experiência como uma "segunda chance" para sua família, dizendo que ficou encorajado ao ver como a tecnologia poderia "trazer conforto a famílias que perdem seus animais de estimação enquanto também apoia os esforços para proteger espécies ameaçadas".

    Avanços na tecnologia de clonagem

    Viagen, agora de propriedade da Colossal, é conhecida por clonar animais de estimação para clientes de alto perfil, incluindo Barbra Streisand e Paris Hilton. A empresa opera sob licenças de tecnologia do Roslin Institute, em Edimburgo, que criou a famosa ovelha Dolly em 1996. Após ser fundada em 2021, a Colossal ganhou atenção global por seus projetos ambiciosos de pesquisa de "desextinção", incluindo tentativas de reviver espécies como o mamute-lanoso e o dodô. A empresa recentemente afirmou ter clonado três filhotes de lobo terrível. Detalhes financeiros da aquisição da Viagen pela Colossal não foram divulgados, mas relatos sugerem que os serviços de clonagem de cães da Viagen geralmente são cobrados entre R$ 265 mil e R$ 455 mil.

    Clonar animais de estimação tem sido um tema controverso na cultura popular, frequentemente aparecendo em discussões sobre a ética de recriar animais. Brady, agora comentarista esportivo da Fox Sports, vencedor de sete Super Bowls e proprietário minoritário do clube do Championship, Birmingham City, disse que não vê Junie como um experimento científico, mas simplesmente como "parte da nossa família".

    Brady tem estado muito ocupado desde que se aposentou da NFL em 2023. Além de suas funções de transmissão, o jogador de 48 anos tem uma participação no Birmingham City, que joga na segunda divisão da Inglaterra, assim como no Las Vegas Raiders nos Estados Unidos. Ele tem sido frequentemente visto nas arquibancadas nos jogos do Birmingham e até falou com potenciais novos contratados para o clube de Midlands, enquanto eles procuram competir com o Wrexham de Ryan Reynolds e Rob McElhenney.

    A contratação Marvin Ducksch revelou que falou com Brady durante o processo de assinatura com os Blues, e isso o convenceu de como a lenda da NFL é dedicada à sua paixão pelo futebol. Ele disse: "Quando cheguei para o exame médico e a assinatura do contrato, eles me entregaram o telefone e me permitiram falar com Tom Brady. Isso me inspirou ainda mais a falar com o GOAT pessoalmente. Foi quando eu finalmente soube que tinha feito a decisão certa."

    O que vem a seguir?

    Os experimentos com animais de Brady são apenas mais um investimento a ser adicionado ao seu portfólio na aposentadoria. No mundo dos esportes, ele ficará encantado em ver o progresso do Birmingham desde que adquiriu uma participação no clube. Atualmente, eles estão em nono lugar na tabela do Championship, tendo vencido seis dos seus 14 jogos até agora nesta temporada. Brady também ficará satisfeito em ver que seu time está acima do Wrexham, que atualmente está em 16º lugar, quatro pontos abaixo dos Blues - embora os dois tenham empatado em 1 a 1 no início de outubro. O próximo desafio para o time de Brady é uma viagem a Middlesbrough, uma equipe que está disputando as posições de promoção automática nesta temporada.

