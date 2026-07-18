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Bilhões da Espanha contra a magia de Messi... Os números aquecem a final da Copa do Mundo

Especiais e Opinião
L. Yamal
L. Messi
E. Fernandez
J. Alvarez
E. Martinez
Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
Espanha
Argentina
EUA

A Espanha, com dinheiro e juventude... e a Argentina, com Messi e experiência

Quando soar o apito inicial da final da Copa do Mundo de 2026, o mundo não assistirá apenas a um confronto entre duas seleções, mas a um choque entre duas escolas diferentes de futebol e duas visões opostas sobre como alcançar o sucesso.

Por um lado, a Espanha chega à partida com a confiança de uma geração jovem considerada o futuro do esporte, o maior valor de mercado entre todas as seleções e um estilo baseado na posse de bola e no domínio do jogo.

Por outro lado, a Argentina chega à final com a experiência de atual campeã, sob a liderança do lendário Lionel Messi, e com a personalidade de uma campeã que já provou repetidamente sua capacidade de superar as situações mais difíceis.

Entre os números relativos ao valor de mercado, à média de idade, ao poder ofensivo e à repercussão junto ao público e à mídia, todos os indicadores parecem traçar um cenário especial para uma das partidas mais esperadas da história da Copa do Mundo, embora a verdadeira decisão só aconteça em campo.

A final da Copa do Mundo de 2026 reunirá as duas melhores seleções do mundo. A Espanha, campeã da Europa, e a Argentina, atual campeã da Copa do Mundo, se enfrentam no dia 19 de julho em um confronto que representa dois modelos diferentes de sucesso.

E os números refletem claramente essa diferença; a seleção de Luis de la Fuente representa um projeto baseado em jovens talentos, domínio de bola e alto valor de mercado, enquanto a seleção argentina, comandada por Lionel Scaloni, aposta na experiência, na personalidade de campeão e na liderança de Lionel Messi, além de sua capacidade de decidir as partidas mais difíceis.

A chegada das duas seleções à final não foi por acaso: elas entraram no torneio ocupando o primeiro e o segundo lugares no ranking mundial da Federação Internacional de Futebol (FIFA) e provaram em campo que mereciam essa posição.

Além disso, ambas as seleções mantiveram seu histórico invicto, apesar das diferentes trajetórias rumo à final e das diferentes condições econômicas e sociais que as cercam, conforme informou o jornal espanhol “Marca”.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A Espanha supera economicamente por uma grande margem

    Os indicadores econômicos mostram uma diferença clara entre as duas seleções. De acordo com dados do site “Football Benchmark”, o valor de mercado da seleção espanhola no início do torneio era de 1,47 bilhão de euros, contra 818 milhões de euros da seleção argentina; ou seja, o valor do elenco da “La Roja” é cerca de 80% maior do que o dos campeões mundiais.

    Grande parte dessa diferença se deve a Lamine Yamal, considerado atualmente o jogador de futebol mais caro do mundo, com um valor de mercado de 292,2 milhões de euros. Além disso, a seleção espanhola se destaca por ter um elenco mais jovem, com média de idade de 26,7 anos, contra 29,1 anos da seleção argentina, considerada uma das mais velhas do torneio.

    A superioridade espanhola também se reflete na seleção ideal dos jogadores com maior valor de mercado, que inclui sete jogadores da seleção espanhola, cujo valor total ultrapassa um bilhão de euros.

    Além de Lamine Yamal, destacam-se Pedri, com 139 milhões de euros, e Pau Kubarsi, com 110 milhões de euros, enquanto Enzo Fernández lidera a lista dos jogadores argentinos de maior valor, com 104 milhões de euros, seguido por Julián Álvarez, com 88 milhões de euros.

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    Messi dá à Argentina a vantagem fora do campo

    A influência da seleção argentina não se limita ao que ela apresenta dentro de campo, mas se estende fortemente ao cenário midiático e digital. O número total de seguidores dos jogadores da seleção argentina no Instagram chegou a 667 milhões, contra apenas 140 milhões dos jogadores da seleção espanhola.

    O maior mérito disso cabe a Lionel Messi, que tem mais de 512 milhões de seguidores, continuando a marcar presença global mesmo fora do campo.

    Além disso, a Copa do Mundo contribuiu para reforçar a presença digital da Argentina, já que o número de seguidores da conta oficial da seleção aumentou, entre 11 de junho e 14 de julho, em 2,4 milhões, o que representa um crescimento de 16,2%, enquanto a conta oficial da seleção espanhola ganhou apenas cerca de meio milhão de seguidores, com um crescimento de 6,7%.

    A diferença fica ainda mais evidente quando se comparam os jogadores que mais cresceram em número de seguidores durante o torneio: os cinco jogadores argentinos com maior crescimento conquistaram 11,8 milhões de novos seguidores, ou seja, mais do que o dobro do que alcançaram seus colegas espanhóis, que somaram 5,6 milhões de seguidores.

    Messi lidera a lista com seis milhões de novos seguidores, seguido por Julián Álvarez, Emiliano Martínez, Leandro Paredes e Lisandro Martínez, todos tendo ultrapassado a marca de um milhão de novos seguidores.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O cansaço físico pode ser a chave

    Com o fim do torneio se aproximando, o cansaço físico surge como um dos principais fatores que podem influenciar a final. O goleiro Emiliano Martínez lidera a lista dos jogadores com mais tempo em campo no torneio, com 795 minutos, após ter disputado todos os minutos da campanha da Argentina até a final.

    Alexis McAllister vem em segundo lugar, com 730 minutos, enquanto a seleção espanhola tem forte presença na lista dos jogadores com maior tempo de jogo, com cinco de seus jogadores entre os oito primeiros em número de minutos.

    Marc Cucurella, Unai Simón e Pau Cubarsi disputaram 717 minutos cada um, enquanto Aymeric Laporte e Rodri ultrapassaram a marca de 700 minutos, o que reflete o grande esforço físico despendido pelas estrelas das duas seleções ao longo do torneio.

    Com menos de um mês para o início da temporada 2026-2027, muitos clubes europeus enfrentarão o desafio de recuperar a forma física de seus astros, que terão apenas um período de preparação extremamente curto antes do início da nova temporada.

    Mas todas essas considerações desaparecerão assim que soar o apito inicial. A Espanha chega à final com o elenco mais valioso, o sistema defensivo mais sólido e um talento excepcional representado por Lamine Yamal, considerado o futuro do futebol mundial.

    Já a Argentina chega como atual campeã mundial e possui o ataque mais forte do torneio, além de seu capitão, Lionel Messi, que continua desafiando o tempo e fazendo história.

    Os números podem dar uma ideia clara do panorama da final, mas, como é habitual no futebol, não terão a palavra final, pois o verdadeiro campeão será decidido em campo.

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