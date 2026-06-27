Bielsa, extremamente amargurado: “Não deixo nada para o futebol uruguaio”

Marcelo Bielsa faz comentários amargos após a derrota para a Espanha na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, uma derrota que significa a eliminação do Uruguai: “Merecíamos sete pontos e temos apenas dois. Não deixo nada para o futebol uruguaio. Qualquer contribuição que um técnico possa dar a um país onde trabalhou por três anos não se consolida se os resultados não aparecem. O quarto lugar nas eliminatórias não teve valor, nem mesmo o terceiro lugar na Copa América, e esse desempenho dispensa qualquer definição. Minha passagem por aqui não deixou nada”.





As palavras de Bielsa soam como uma despedida, após 40 partidas no comando, com um balanço de 15 vitórias, 17 empates e 8 derrotas. Foram 53 gols marcados e 31 sofridos.



