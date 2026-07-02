Beticovic confirma a escalação de Luka Zidane contra a Suíça

A seleção da Argélia se prepara para enfrentar a Suíça amanhã, sexta-feira, às 6h da manhã, horário de Meca, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Os Guerreiros do Deserto, sob o comando do técnico Vladimir Petković, esperam garantir a classificação para as oitavas de final e aguardar o vencedor do confronto entre Colômbia e Gana.

O site La Gazette du Fennec informou que Petković já definiu, em grande parte, a escalação da seleção argelina para o jogo contra a Suíça.

O site destacou que a última partida contra a Áustria, que terminou empatada em 3 a 3, ajudou Petković a definir sua escalação ideal, com a possibilidade de fazer alguns ajustes limitados.

Apesar de o goleiro Osama Benbout ter participado da última partida, seu desempenho modesto não joga a seu favor; por isso, Luka Zidane pode recuperar sua vaga no gol contra a Suíça.

Na defesa, espera-se que Petković mantenha a dupla de zagueiros formada por Issa Mandi e Rami Ben Sebaïni.