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Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Beticovic confirma a escalação de Luka Zidane contra a Suíça

Suíça x Argélia
Suíça
Argélia
Copa do Mundo
L. Zidane
V. Petkovic
Argélia

A seleção da Argélia se prepara para enfrentar a Suíça amanhã, sexta-feira, às 6h da manhã, horário de Meca, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Os Guerreiros do Deserto, sob o comando do técnico Vladimir Petković, esperam garantir a classificação para as oitavas de final e aguardar o vencedor do confronto entre Colômbia e Gana.

O site La Gazette du Fennec informou que Petković já definiu, em grande parte, a escalação da seleção argelina para o jogo contra a Suíça.

O site destacou que a última partida contra a Áustria, que terminou empatada em 3 a 3, ajudou Petković a definir sua escalação ideal, com a possibilidade de fazer alguns ajustes limitados.

Apesar de o goleiro Osama Benbout ter participado da última partida, seu desempenho modesto não joga a seu favor; por isso, Luka Zidane pode recuperar sua vaga no gol contra a Suíça.

Na defesa, espera-se que Petković mantenha a dupla de zagueiros formada por Issa Mandi e Rami Ben Sebaïni.

  • FBL-WC-2026-MATCH69-ALG-AUTAFP

    Awar, Mahrez e Guiri no ataque

    Já nas laterais, é provável que Belkalai ocupe a posição de lateral-direito, após a clara melhora em seu desempenho, enquanto se espera que Rayan Aït-Nouri recupere seu lugar na lateral esquerda.

    No meio-campo, a dupla Fares Chaibi e Nabil Bentaleb apresentou um desempenho convincente contra a Áustria, o que os torna os candidatos mais prováveis a permanecerem na escalação titular.

    Essa escolha técnica provavelmente fará com que Hicham Boudoua fique no banco de reservas mais uma vez.

    Já Ibrahim Mazza, considerado um dos principais jogadores da seleção argelina, assumirá a função de meia-atacante, em posição avançada atrás dos atacantes.

    No ataque, com a ausência contínua de Mohamed Al-Amin Amoura devido a lesão, espera-se que Hossam Aouar mantenha sua posição na ala esquerda, ao lado de Amin Jouiri no centro do ataque e do capitão da seleção, Riyad Mahrez, na ala direita.

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