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Bernardo Silva rumo ao Real Madrid: como isso muda o futuro de Brahim Diaz, Mastantuono e Nico Paz

Real Madrid
B. Silva
B. Diaz
Mercado da bola
Juventus
F. Mastantuono
N. Paz
Como
J. Mourinho

O português pode se juntar a Mourinho e “libertar” os jogadores que estão sendo cortejados pelos grandes clubes italianos.

Nem Barcelona, nem Atlético de Madrid: o futuro de Bernardo Silva pode estar no Real Madrid.


A notícia caiu como um raio em dia de sol, segundo o jornal espanhol As, por trás do impasse nas negociações com os blaugranas e os colchoneros estaria o chamado de José Mourinho.


Um desdobramento, este relativo ao agora ex-jogador do Manchester City, que pode ter repercussões também em outras situações do mercado que interessam de perto aos principais clubes da Série A.

  • O PRIMEIRO "NÃO" DO REAL MADRID

    Bernardo Silva não é uma novidade para o Real Madrid, pois, conforme noticiado pelo *As* há dois meses, o conhecido agente Jorge Mendes já havia proposto aos merengues uma combinação com Mourinho: o meia-atacante em transferência gratuita, e o técnico, ainda sob contrato com o Benfica, mas ansioso por voltar ao banco de reservas do Real Madrid.


    Inicialmente, o Real havia recusado a proposta devido à incerteza sobre o futuro do clube, especialmente no que dizia respeito às eleições presidenciais, mas com a vitória de Florentino Pérez e a subsequente nomeação de Mourinho como técnico, retomou o caso.

    • Publicidade

  • DO BARCELONA E DO ATLÉTICO PARA O REAL MADRID

    O Special One, em particular, pressionou pela contratação do compatriota, que, entretanto, colocou em espera as ofertas recebidas do Barcelona e do Atlético de Madrid (com a Juventus já tendo se afastado após a eliminação da Liga dos Campeões).


    E assim, a pista do Real voltou a ganhar força, já tendo decolado, segundo o As. A negociação sem custos de transferência pode ser concluída nos próximos dias, o que abre as portas para outras reflexões, pois a chegada do português poderia abrir caminho para a saída de outros jogadores do meio-campo do Real Madrid.

  • BRAHIM DIAZ

    A superlotação no setor é evidente, considerando também o provável retorno de Nico Paz e Endrick, e, inevitavelmente, alguém terá que deixar o Santiago Bernabéu e Valdebebas no meio do ano.


    Os holofotes estão voltados para Brahim Diaz, o marroquino que já jogou na Itália e conquistou o Scudetto com o Milan, um nome que há tempo está na mira da Juventus. É um perfil particularmente apreciado por Luciano Spalletti e ele não descarta um retorno à Série A, sem se intimidar com a perspectiva de assistir à próxima Champions League pela TV.


    Até agora, ele tem esperado para entender o que Mourinho pensa dele, mas se a chegada de Bernardo Silva se concretizar, as vagas se fechariam ainda mais e, assim, abrir-se-ia uma importante oportunidade para os bianconeri, prontos para colocá-lo no meio-campo ofensivo ao lado de Yildiz e Conceição para elevar o nível.

  • FRANCO MASTANTUONO

    O mesmo vale para Franco Mastantuono, que chegou à Espanha vindo do River Plate em 2025 por pouco mais de 63 milhões de euros, mas não conseguiu deixar sua marca no primeiro ano como jogador dos blancos, sem encontrar grande entrosamento primeiro com Xabi Alonso e depois com Álvaro Arbeloa.


    O Real Madrid está convencido de suas qualidades, mas não acredita que ele esteja pronto para dominar o Bernabéu e, por isso, não descarta uma saída no verão, talvez um empréstimo ou uma operação semelhante à que levou Nico Paz ao Como e que garantiria aos merengues o controle sobre o cartão de jogador.


    Nas últimas horas, circulou o boato de que Mastantuono teria sido proposto pelo Real Madrid àJuventus, sem esquecer que também o Como poderia aproveitar as boas relações construídas com a Casa Branca nos últimos anos para garantir o futuro jogador de 19 anos (que completará a idade em 14 de agosto) e confiar a Cesc Fàbregas o seu amadurecimento.

  • NICO PAZ

    Além disso, porque o Como ainda aguarda para saber o que acontecerá com NicoPaz, ou melhor, aguarda o comunicado do Real Madrid sobre o assunto. Em Madri, cresce cada vez mais a sensação de que, no fim das contas, o argentino voltará ao Real Madrid para depois decidir seu futuro, pois, nos bastidores, persiste o interesse de clubes de primeira linha, com a Inter na linha de frente (veja também as últimas declarações de Javier Zanetti).


    Nesse aspecto, é mais difícil imaginar que possa haver um impacto concreto com a eventual chegada de Bernardo Silva; trata-se de duas situações que seguem caminhos diferentes, e uma saída de Nico Paz não dependeria do português.


    Os dois perfis não são incompatíveis e, na verdade, a permanência de ambos (junto com a de outros grandes nomes como Arda Güler e Jude Bellingham) favoreceria outras saídas, como as duas mencionadas anteriormente ou as de outros nomes como Rodrygo (improvável, considerando a lesão) ou do jovem César Palacios (seguido pelo Como).