Bernardo Silva rumo ao Real Madrid: como isso muda o futuro de Brahim Diaz, Mastantuono e Nico Paz

Nem Barcelona, nem Atlético de Madrid: o futuro de Bernardo Silva pode estar no Real Madrid.





A notícia caiu como um raio em dia de sol, segundo o jornal espanhol As, por trás do impasse nas negociações com os blaugranas e os colchoneros estaria o chamado de José Mourinho.





Um desdobramento, este relativo ao agora ex-jogador do Manchester City, que pode ter repercussões também em outras situações do mercado que interessam de perto aos principais clubes da Série A.