Bernardo Silva rumo ao Real Madrid: como isso muda o futuro de Brahim Diaz, Mastantuono e Nico Paz

Além disso, porque o Como ainda aguarda para saber o que acontecerá com NicoPaz, ou melhor, aguarda o comunicado do Real Madrid sobre o assunto. Em Madri, cresce cada vez mais a sensação de que, no fim das contas, o argentino voltará ao Real Madrid para depois decidir seu futuro, pois, nos bastidores, persiste o interesse de clubes de primeira linha, com a Inter na linha de frente (veja também as últimas declarações de Javier Zanetti).
Nesse aspecto, é mais difícil imaginar que possa haver um impacto concreto com a eventual chegada de Bernardo Silva; trata-se de duas situações que seguem caminhos diferentes, e uma saída de Nico Paz não dependeria do português.
Os dois perfis não são incompatíveis e, na verdade, a permanência de ambos (junto com a de outros grandes nomes como Arda Güler e Jude Bellingham) favoreceria outras saídas, como as duas mencionadas anteriormente ou as de outros nomes como Rodrygo (improvável, considerando a lesão) ou do jovem César Palacios (seguido pelo Como).