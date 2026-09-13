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Bernardo Silva maravilhado com o poder de fogo ofensivo do Real Madrid após goleada sobre o Rayo Vallecano
O Bernabéu celebra uma chuva de gols
O Madrid deu sequência à sua incansável busca pelo título de La Liga com uma convincente vitória por 4 a 1 sobre o Rayo no Santiago Bernabéu. Silva, que recebeu uma vaga entre os titulares de Jose Mourinho, jogou 69 minutos da partida e foi fundamental nas transições do meio-campo que permitiram ao time da casa sufocar os adversários. O ex-jogador do Manchester City se mostrou visivelmente impressionado com a eficiência da atuação, destacando que a capacidade da equipe de punir os adversários está atualmente em um nível muito alto.
Em entrevista à Realmadrid TV após a vitória contundente, Silva demonstrou satisfação tanto com o resultado quanto com a forma como a equipe atuou. “Estamos muito felizes porque os três pontos são o mais importante. Quatro gols, uma grande vitória, e estamos muito felizes, especialmente com o primeiro tempo, mas, no geral, com o jogo todo. Agora é preparar o próximo, que está muito perto. Não há dúvida sobre a força ofensiva e a capacidade de marcar gols deste time. Além disso, aqui no Bernabéu, com a nossa torcida. Hoje, mais uma vez, conseguimos criar muito, gerar chances, e estamos muito felizes pelos três pontos."
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Adaptando-se à vida sob Mourinho
Apesar da tranquilidade da vitória, Silva foi humilde em relação à própria integração à equipe. O jogador de 32 anos se juntou a um elenco estrelado durante o verão e, neste momento, está lidando com as exigências táticas de uma nova liga e de um novo treinador. Ele reconheceu que, embora o time esteja vencendo, ainda está em processo de aprender os movimentos específicos e as preferências de seus companheiros para garantir o máximo impacto possível em campo.
“É uma experiência nova. Ainda estou tentando conhecer meus companheiros de equipe e a forma como jogamos, entendendo onde posso melhorar para ajudar o time. Estou me adaptando, mas estou muito feliz. Começamos bem, tirando o jogo em Sevilha, a equipe tem sido muito forte no geral. Daqui a três dias, temos outro jogo fora de casa muito importante para conquistar mais três pontos”, explicou Silva.
Instruções táticas e liberdade criativa
Silva também esclareceu o papel específico que Mourinho desenhou para ele dentro do sistema do Madrid. O internacional português tem a tarefa de ser a ponte entre a linha defensiva e um quarteto ofensivo que conta com alguns dos atacantes mais temidos do futebol mundial. Ao recuar e circular a posse de bola, Silva permite que Vinicius Junior, Jude Bellingham e Kylian Mbappe permaneçam mais adiantados e explorem os espaços nas costas da defesa adversária.
"Principalmente, com a bola, ajudar muito na construção e dar fluidez ao jogo para que a bola chegue aos jogadores de ataque nas melhores condições, dada a capacidade deles no drible. Para Vini, Jude, Kylian e Diomande, é muito importante que a bola chegue bem. Depois, sem a bola, também ajudar muito na pressão e na parte defensiva, em que temos muito trabalho a fazer. Estou tentando me adaptar, ser a melhor versão de mim mesmo para ajudar a equipe, e vou continuar trabalhando", acrescentou.
- AFP
Preparando-se para a viagem a Elche
Há pouco tempo para comemoração no elenco do Madrid, já que o grupo já voltou ao campo de treino para se preparar para o próximo compromisso. Enquanto os titulares do fim de semana fizeram atividades leves, o restante do elenco participou de trabalhos de alta intensidade para manter o ritmo antes da viagem ao Estádio Martínez Valero, onde enfrentará o Elche na noite de terça-feira. Enquanto isso, Ferland Mendy, Eder Militao e Rodrygo seguem em seus respectivos processos de recuperação e não participaram da atividade principal com o grupo.
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