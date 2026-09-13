O Madrid deu sequência à sua incansável busca pelo título de La Liga com uma convincente vitória por 4 a 1 sobre o Rayo no Santiago Bernabéu. Silva, que recebeu uma vaga entre os titulares de Jose Mourinho, jogou 69 minutos da partida e foi fundamental nas transições do meio-campo que permitiram ao time da casa sufocar os adversários. O ex-jogador do Manchester City se mostrou visivelmente impressionado com a eficiência da atuação, destacando que a capacidade da equipe de punir os adversários está atualmente em um nível muito alto.

Em entrevista à Realmadrid TV após a vitória contundente, Silva demonstrou satisfação tanto com o resultado quanto com a forma como a equipe atuou. “Estamos muito felizes porque os três pontos são o mais importante. Quatro gols, uma grande vitória, e estamos muito felizes, especialmente com o primeiro tempo, mas, no geral, com o jogo todo. Agora é preparar o próximo, que está muito perto. Não há dúvida sobre a força ofensiva e a capacidade de marcar gols deste time. Além disso, aqui no Bernabéu, com a nossa torcida. Hoje, mais uma vez, conseguimos criar muito, gerar chances, e estamos muito felizes pelos três pontos."