Bernard aceita redução salarial e fica mais perto do Atlético-MG

Meia-atacante deve assinar até dezembro de 2027 na Cidade do Galo; negociação ainda não se encerrou, mas está perto de um desfecho positivo

O Atlético-MG tem conversas avançadas para a volta de Bernard ao clube a partir de julho de 2024, quando se encerra o contrato do meia-atacante com o Panathinaikos, da Grécia. A informação foi inicialmente divulgada pela Rádio 98fm e confirmada pela reportagem. O atleta aceita reduzir o salário e deve assinar até dezembro de 2027 na Cidade do Galo, como soube a GOAL.

Aos 31 anos, o jogador procurou a diretoria do Atlético-MG a fim de apresentar um projeto para retorno ao clube ao fim do vínculo no futebol grego. O meia-atacante se tornou ídolo do Galo na primeira passagem. Em 2013, foi campeão da Libertadores e acertou a venda ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por € 25 milhões (R$ 75 milhões à época).

Bernard está há mais de dez anos no exterior — além de Shakhtar e Panathinaikos, ele defendeu Everton, da Inglaterra, e Al-Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. O meia-atacante também esteve na seleção brasileira entre 2012 e 2014, disputando inclusive a Copa do Mundo de 2014, sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari, atualmente no Galo.

