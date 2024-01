Atlético-MG é cauteloso e ainda não avançou em conversa por Bernard

Meia-atacante de 31 anos fez oferta para retornar à Cidade do Galo, mas ainda não recebeu uma resposta do clube mineiro

O Atlético-MG é cauteloso e ainda não avançou pela contratação de Bernard no mercado da bola, segundo apurado pela GOAL. A diretoria ainda estuda a possibilidade de contratá-lo com os números apresentados pelo estafe do jogador para retorno à Cidade do Galo.

O jogador recebe € 1,5 milhão (R$ 8,14 milhões na cotação atual) livres de impostos por temporada no contrato com o Panathinaikos, da Grécia. O Galo não está disposto a desembolsar o montante para tê-lo no elenco comandado por Luiz Felipe Scolari. A ideia é pagar uma quantia menor.

Os números pedidos por Bernard para retornar ao Brasil não são confirmados — o estafe do jogador se reuniu com a diretoria do Galo na última segunda-feira (22) para apresentar o projeto para retorno ao clube.