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cm grafica bergomi italia 2026 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Bergomi: “Malagò me ligou. Eu era o plano B, C ou D...”

Itália

O ex-zagueiro era uma das opções para o cargo de diretor técnico da Seleção Nacional

Beppe Bergomi, ex-zagueiro do Inter e da Seleção Italiana, e há anos comentarista da Sky Sport, revela os bastidores: “Se estive perto de me tornar o novo diretor técnico da Seleção? Eu era uma opção B, C ou D. Agora posso dizer: recebi um telefonema de Malagò, no qual ele me perguntou se eu estaria disposto a deixar meu mundo na TV para embarcar em uma aventura na Federação. A primeira escolha, porém, sempre foi Paolo Maldini, porque sabemos quem é o Paolo”.

  • Bergomi fala então sobre o próximo técnico: “Mancini ou Pirlo? Na minha opinião, Mancini é o técnico perfeito para a seleção.Apesar de tudo o que aconteceu, quando ele chegou tinha uma visão; vínhamos da primeira eliminação de uma Copa do Mundo e sabemos aonde isso nos levou (a conquista do Euro, nota do editor) e, portanto, ele é perfeito para essa função. Mas, na minha opinião, ele carrega consigo aquela pequena mancha da sua saída. Mas, atenção, também há o Conte”.

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