Bergomi: “Malagò me ligou. Eu era o plano B, C ou D...”

Bergomi fala então sobre o próximo técnico: “Mancini ou Pirlo? Na minha opinião, Mancini é o técnico perfeito para a seleção.Apesar de tudo o que aconteceu, quando ele chegou tinha uma visão; vínhamos da primeira eliminação de uma Copa do Mundo e sabemos aonde isso nos levou (a conquista do Euro, nota do editor) e, portanto, ele é perfeito para essa função. Mas, na minha opinião, ele carrega consigo aquela pequena mancha da sua saída. Mas, atenção, também há o Conte”.