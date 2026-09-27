Beppe Dossena, nascido em 1958, ex-meio-campista de Torino, Sampdoria e da seleção italiana, depois treinador, dirigente e comentarista, em entrevista ao Tuttosport fala sobre a seleção italiana, derrotada por 2 a 0 em casa pela Bélgica na partida que marcou o retorno de Roberto Mancini ao banco de reservas, companheiro de equipe de Dossena nos tempos de Sampdoria.





"Preocupado depois do que foi visto em Bélgica x Itália? Muito. Além da partida em si, o fato é que não interrompemos uma tendência que já carregamos há tempo demais".





"Mancini admitiu um primeiro tempo muito negativo, mas salvou a atuação vista no segundo? A questão é: que tranquilidade uma avaliação desse tipo pode nos dar? Um treinador sempre precisa dizer certas coisas e defender o trabalho dos seus jogadores, então eu o entendo, ainda que os tempos tenham mudado em relação a quando nós jogávamos. Mas, ao mesmo tempo, espero que depois ele tenha sido implacável no vestiário. Implacável. Porque ele fez muito bem em dizer isso na TV, mas depois acredito que tenha as mesmas sensações que nós".