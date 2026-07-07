Bennacer rescinde contrato com o Milan e vai para o Catar: vai jogar pelo Al-Shamal

Bennacer está neste momento em Doha, no Catar, para finalizar sua transferência para o Al-Shamal SC. Ele será transferido sem custo, razão pela qual — como já mencionado — terá que oficializar o fim de sua passagem pelo Milan um ano antes do previsto (ele tem contrato até 2027 no valor de 4 milhões de euros líquidos, 7 brutos), provavelmente recebendo em troca uma indenização. No ano passado, na Croácia, ele custou aos rossoneri 2,4 milhões, o que, no valor bruto, equivale a 4,44 milhões, já que o Dinamo de Zagreb lhe reconheceu 1,6 milhão de euros líquidos de salário. Com a camisa dos rossoneri, ele encerra sua trajetória com 178 partidas, 8 gols e 12 assistências, além de um título histórico do campeonato, o de 2022.