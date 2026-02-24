Goal.com
Benjamin Sesko revela a verdade sobre os conselhos de Dimitar Berbatov em meio à sequência de gols do Manchester United

Benjamin Sesko revelou a verdade sobre os rumores de que tem recebido conselhos de Dimitar Berbatov sobre remates, no meio da sua série de golos pelo Manchester United. Sesko deu aos Red Devils uma vitória inestimável por 1-0 no Everton, na segunda-feira, marcando o seu sexto gol em sete jogos e o oitavo no total, continuando a justificar a sua transferência de 74 milhões de libras (100 milhões de dólares) desde que chegou do RB Leipzig no verão passado.

  • O “implacável” Sesko encontrando seu caminho

    Sesko demorou um pouco para se adaptar ao time do United e à Premier League, mas agora está demonstrando por que o United pagou tanto por ele e por que ele estava entre os atacantes mais cobiçados da Europa no verão passado, com o Arsenal e o Newcastle também demonstrando interesse em contratá-lo. 

    Em suas últimas sete partidas, ele tem uma média de um gol a cada 45 minutos, enquanto seus gols nesse período renderam ao United um total de seis pontos. Michael Carrick descreveu o finalização de Sesko contra o Everton como “implacável” e disse que o esloveno está em um bom momento.

    Houve várias teorias sobre o motivo pelo qual Sesko encontrou seu ritmo recentemente, com uma história circulando sugerindo que Sesko teria recebido dicas do ex-atacante do Red Devils, Berbatov. O esloveno foi questionado sobre os rumores por repórteres após seu gol decisivo no Hill Dickinson Stadium.

  • Benjamin Sesko Manchester United 2025-26Getty

    Sesko: Não falei com o Berbatov!

    Sesko disse aos repórteres: “Para ser sincero, ouvi os rumores, mas não conversei com Berbatov. Eu adoraria conversar! Seria muito bom... mas não conversei. Temos uma equipe técnica que trabalha individualmente todos os dias, o que me ajuda muito a me concentrar nesses momentos.”

    Sesko também explicou como suas sessões extras após os treinos da equipe com o técnico assistente Travis Binnion estão ajudando-o a melhorar sua finalização. Ele disse: “Sempre após os treinos, trabalhamos na área, na entrada da área, com toques curtos, porque na Premier League você não tem tempo. É isso que está realmente me ajudando, e não só a mim, mas também aos outros jogadores. Estou muito feliz por poder trabalhar com [Travis], porque ele me ajudou muito. O máximo que você pode melhorar é em campo, porque a bola é, no final das contas, o que tem que entrar no gol, e é aí que vem a maior parte do trabalho. Obviamente, é muito importante quando chego em casa fazer algum trabalho, o que é muito importante para a parte mental.”

  • Sesko: Preciso de pressão

    Como qualquer outro atacante que se junta ao United por uma grande quantia em transferência, Sesko tem sido exposto a uma enorme pressão e escrutínio desde que se mudou para Old Trafford. Mas ele disse que a pressão o ajuda a se manter alerta. 

    “Para mim, a forma como encaro a pressão é algo que, se quero ser um bom jogador, tenho que ter”, explicou. “Encaro isso como um privilégio. É algo que tem que existir se você quer jogar no mais alto nível, e trata-se de aceitar isso e não se importar muito com isso. Para mim, isso realmente não me afetou, e acho que para [Matheus] Cunha e Bryan [Mbeumo] também não.”

  • Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sesko se sente confortável com o papel de reserva

    Sesko ainda não começou uma partida desde que Carrick se tornou técnico, mas insiste que isso não significa que a lenda do United acredite menos nele, e que ele está comprometido em continuar a dar o seu melhor quando for chamado do banco.

    Ele acrescentou: “É claro que conversamos, mas [Michael Carrick] acredita em mim, todos acreditam em mim, eles estão me preparando para começar o mais rápido possível. É mais uma questão de eu aparecer quando é importante, não importa quantos minutos eu tenha, estou focado em dar o meu melhor e tentar ajudar a equipe a garantir as vitórias.”

