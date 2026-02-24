Benjamin Sesko revela a verdade sobre os conselhos de Dimitar Berbatov em meio à sequência de gols do Manchester United

Sesko demorou um pouco para se adaptar ao time do United e à Premier League, mas agora está demonstrando por que o United pagou tanto por ele e por que ele estava entre os atacantes mais cobiçados da Europa no verão passado, com o Arsenal e o Newcastle também demonstrando interesse em contratá-lo.

Em suas últimas sete partidas, ele tem uma média de um gol a cada 45 minutos, enquanto seus gols nesse período renderam ao United um total de seis pontos. Michael Carrick descreveu o finalização de Sesko contra o Everton como “implacável” e disse que o esloveno está em um bom momento.

Houve várias teorias sobre o motivo pelo qual Sesko encontrou seu ritmo recentemente, com uma história circulando sugerindo que Sesko teria recebido dicas do ex-atacante do Red Devils, Berbatov. O esloveno foi questionado sobre os rumores por repórteres após seu gol decisivo no Hill Dickinson Stadium.