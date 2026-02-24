Getty
Benjamin Sesko revela a verdade sobre os conselhos de Dimitar Berbatov em meio à sequência de gols do Manchester United
O “implacável” Sesko encontrando seu caminho
Sesko demorou um pouco para se adaptar ao time do United e à Premier League, mas agora está demonstrando por que o United pagou tanto por ele e por que ele estava entre os atacantes mais cobiçados da Europa no verão passado, com o Arsenal e o Newcastle também demonstrando interesse em contratá-lo.
Em suas últimas sete partidas, ele tem uma média de um gol a cada 45 minutos, enquanto seus gols nesse período renderam ao United um total de seis pontos. Michael Carrick descreveu o finalização de Sesko contra o Everton como “implacável” e disse que o esloveno está em um bom momento.
Houve várias teorias sobre o motivo pelo qual Sesko encontrou seu ritmo recentemente, com uma história circulando sugerindo que Sesko teria recebido dicas do ex-atacante do Red Devils, Berbatov. O esloveno foi questionado sobre os rumores por repórteres após seu gol decisivo no Hill Dickinson Stadium.
Sesko: Não falei com o Berbatov!
Sesko disse aos repórteres: “Para ser sincero, ouvi os rumores, mas não conversei com Berbatov. Eu adoraria conversar! Seria muito bom... mas não conversei. Temos uma equipe técnica que trabalha individualmente todos os dias, o que me ajuda muito a me concentrar nesses momentos.”
Sesko também explicou como suas sessões extras após os treinos da equipe com o técnico assistente Travis Binnion estão ajudando-o a melhorar sua finalização. Ele disse: “Sempre após os treinos, trabalhamos na área, na entrada da área, com toques curtos, porque na Premier League você não tem tempo. É isso que está realmente me ajudando, e não só a mim, mas também aos outros jogadores. Estou muito feliz por poder trabalhar com [Travis], porque ele me ajudou muito. O máximo que você pode melhorar é em campo, porque a bola é, no final das contas, o que tem que entrar no gol, e é aí que vem a maior parte do trabalho. Obviamente, é muito importante quando chego em casa fazer algum trabalho, o que é muito importante para a parte mental.”
Sesko: Preciso de pressão
Como qualquer outro atacante que se junta ao United por uma grande quantia em transferência, Sesko tem sido exposto a uma enorme pressão e escrutínio desde que se mudou para Old Trafford. Mas ele disse que a pressão o ajuda a se manter alerta.
“Para mim, a forma como encaro a pressão é algo que, se quero ser um bom jogador, tenho que ter”, explicou. “Encaro isso como um privilégio. É algo que tem que existir se você quer jogar no mais alto nível, e trata-se de aceitar isso e não se importar muito com isso. Para mim, isso realmente não me afetou, e acho que para [Matheus] Cunha e Bryan [Mbeumo] também não.”
Sesko se sente confortável com o papel de reserva
Sesko ainda não começou uma partida desde que Carrick se tornou técnico, mas insiste que isso não significa que a lenda do United acredite menos nele, e que ele está comprometido em continuar a dar o seu melhor quando for chamado do banco.
Ele acrescentou: “É claro que conversamos, mas [Michael Carrick] acredita em mim, todos acreditam em mim, eles estão me preparando para começar o mais rápido possível. É mais uma questão de eu aparecer quando é importante, não importa quantos minutos eu tenha, estou focado em dar o meu melhor e tentar ajudar a equipe a garantir as vitórias.”
