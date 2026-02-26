Benfica emite comunicado sobre Gianluca Prestianni em meio a relatos de que o ala do Benfica admitiu ter usado um insulto racial contra Vinicius Jr., do Real Madrid

O clube português, segundo a Sky Sports, negou as notícias de que Prestianni teria dito aos seus companheiros de equipe que usou um insulto racista contra Vinicius na primeira partida da eliminatória.

A declaração dizia: “O Sport Lisboa e Benfica nega categoricamente que o jogador Prestianni tenha comunicado à equipe ou à estrutura do clube que proferiu um insulto racista ao jogador Vinicius Jr, do Real Madrid.

Como já foi divulgado publicamente, o jogador pediu desculpas aos seus companheiros pelo incidente ocorrido durante a partida contra o Real Madrid, lamentando a dimensão e as consequências do mesmo e assegurando a todos, como tem feito desde o início, que não é racista.”

Prestianni foi visto a cobrir a boca com a camisola enquanto falava com Vinicius durante a primeira mão, na semana passada. O jogador da seleção brasileira alertou rapidamente o árbitro François Letexier, que iniciou o protocolo antirracismo, provocando um atraso de dez minutos antes do reinício da partida. O Benfica apoiou Prestianni, que afirmou que Vinicius entendeu mal o que ele disse, enquanto o técnico José Mourinho afirmou após a partida que o clube português não poderia ser racista porque a lenda do clube, Eusébio, era negro. Seus comentários foram amplamente criticados por figuras do futebol europeu.