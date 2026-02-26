Getty Images
Traduzido por
Benfica emite comunicado sobre Gianluca Prestianni em meio a relatos de que o ala do Benfica admitiu ter usado um insulto racial contra Vinicius Jr., do Real Madrid
Benfica nega
O clube português, segundo a Sky Sports, negou as notícias de que Prestianni teria dito aos seus companheiros de equipe que usou um insulto racista contra Vinicius na primeira partida da eliminatória.
A declaração dizia: “O Sport Lisboa e Benfica nega categoricamente que o jogador Prestianni tenha comunicado à equipe ou à estrutura do clube que proferiu um insulto racista ao jogador Vinicius Jr, do Real Madrid.
Como já foi divulgado publicamente, o jogador pediu desculpas aos seus companheiros pelo incidente ocorrido durante a partida contra o Real Madrid, lamentando a dimensão e as consequências do mesmo e assegurando a todos, como tem feito desde o início, que não é racista.”
Prestianni foi visto a cobrir a boca com a camisola enquanto falava com Vinicius durante a primeira mão, na semana passada. O jogador da seleção brasileira alertou rapidamente o árbitro François Letexier, que iniciou o protocolo antirracismo, provocando um atraso de dez minutos antes do reinício da partida. O Benfica apoiou Prestianni, que afirmou que Vinicius entendeu mal o que ele disse, enquanto o técnico José Mourinho afirmou após a partida que o clube português não poderia ser racista porque a lenda do clube, Eusébio, era negro. Seus comentários foram amplamente criticados por figuras do futebol europeu.
- Getty Images
Recurso negado
Prestianni foi suspenso provisoriamente para a segunda mão contra o Real, que o Benfica perdeu com um golo de Vinicius, confirmando a passagem dos “Los Blancos” aos oitavos de final.
A UEFA emitiu um comunicado que dizia: “O recurso interposto pelo SL Benfica é indeferido. Consequentemente, a decisão do Órgão de Controle, Ética e Disciplina da UEFA de 23 de fevereiro de 2026 é confirmada.
O Sr. Gianluca Prestianni permanece provisoriamente suspenso para o próximo jogo da competição de clubes da UEFA para o qual ele seria elegível.”
Na terça-feira, foi noticiado que a defesa de Prestianni seria que ele usou linguagem homofóbica em vez de insultos racistas, alegando que tinha sido provocado por Vinicius, que aparentemente zombou dele por causa de sua altura. Tal linguagem ainda está incluída nas regras antidiscriminação da UEFA e acarreta uma suspensão pesada se a pessoa for considerada culpada.
Vini Jr tem a palavra final
Vinicius marcou o gol decisivo na vitória do Real sobre o Benfica por 2 a 1, selando uma vitória por 3 a 1 no placar agregado das duas partidas. E seu companheiro de equipe, Aurélien Tchouameni, que marcou o primeiro gol do Real, dedicou a vitória a “todos que se opõem ao racismo”.
“Acho que há coisas mais importantes do que esta partida, do que o futebol”, afirmou o francês. “Vinícius mantém sua confiança e continua focado no que precisa fazer. Acho que tomaram a decisão certa ao não deixar o garoto [Prestianni] jogar esta partida. Como eu disse, há coisas mais importantes do que o futebol e esta é uma vitória para todos nós.”
O jogador da seleção inglesa Trent Alexander-Arnold elogiou a força mental de seu companheiro de equipe, observando que o barulho externo não afetou a preparação do ponta. O ex-jogador do Liverpool revelou que Vinícius permaneceu “muito tranquilo” e “muito relaxado” durante toda a semana tensa. “Ele não precisava marcar para enviar uma mensagem ou mostrar sua mentalidade”, explicou Alexander-Arnold. “Ele não precisa provar nada para ninguém, porque já mostrou várias vezes o quanto é bom. Ele se destaca quando mais precisamos dele. Ele conhece sua qualidade e o que traz para a equipe.”
- (C)Getty Images
O que vem a seguir?
O Benfica aguardará a decisão da UEFA, e Prestianni poderá enfrentar uma suspensão de 10 jogos, ou mais, se for considerado culpado. O clube português ocupa atualmente a terceira posição na Liga NOS, enquanto o Real Madrid está em segundo lugar na LaLiga. O próximo jogo do Benfica será contra o Gil Vicente, e o Real Madrid enfrentará o Getafe.
Publicidade