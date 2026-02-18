Benfica critica “campanha difamatória” contra Gianluca Prestianni após confronto com Vinicius Junior e apoia a afirmação do ala de que não cometeu abuso racial contra o astro do Real Madrid

Enquanto os jogadores se preparavam para reiniciar a partida após o gol de Vinicius aos 50 minutos, Prestianni cobriu a boca e pareceu dizer algo ao brasileiro, que imediatamente correu até o árbitro François Letexier para relatar que havia sido vítima de abuso racial. Letexier então fez o gesto para confirmar que estava ativando o protocolo antirracismo da UEFA e o jogo foi adiado por 10 minutos para que conversas entre os árbitros, jogadores e treinadores pudessem ocorrer. O Real segurou a vitória por 1 a 0 após o reinício da partida, mas cenas desagradáveis continuaram em campo e no túnel.

O atacante do Real Madrid, Kylian Mbappé, afirmou posteriormente que Prestianni havia chamado Vinicius de macaco “cinco vezes” e pediu que o ala fosse banido da Liga dos Campeões. Vinicius, por sua vez, disse em uma postagem emocionada no Instagram: “Os racistas são, acima de tudo, covardes. Eles precisam colocar suas camisas na boca para mostrar o quanto são fracos. Mas eles têm ao seu lado a proteção de outros que, teoricamente, têm a obrigação de punir. Não gosto de aparecer em situações como esta, especialmente depois de uma grande vitória, quando as manchetes deveriam ser sobre o Real Madrid, mas é necessário.”

Prestianni, no entanto, negou qualquer irregularidade em sua própria declaração nas redes sociais, que diz: “Quero esclarecer que em nenhum momento dirigi insultos racistas a Vini Jr, que infelizmente interpretou mal o que pensou ter ouvido. Nunca fui racista com ninguém e lamento as ameaças que recebi dos jogadores do Real Madrid.”