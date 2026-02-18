Getty Images Sport
Benfica critica “campanha difamatória” contra Gianluca Prestianni após confronto com Vinicius Junior e apoia a afirmação do ala de que não cometeu abuso racial contra o astro do Real Madrid
Vini e Mbappé se manifestam contra Prestianni
Enquanto os jogadores se preparavam para reiniciar a partida após o gol de Vinicius aos 50 minutos, Prestianni cobriu a boca e pareceu dizer algo ao brasileiro, que imediatamente correu até o árbitro François Letexier para relatar que havia sido vítima de abuso racial. Letexier então fez o gesto para confirmar que estava ativando o protocolo antirracismo da UEFA e o jogo foi adiado por 10 minutos para que conversas entre os árbitros, jogadores e treinadores pudessem ocorrer. O Real segurou a vitória por 1 a 0 após o reinício da partida, mas cenas desagradáveis continuaram em campo e no túnel.
O atacante do Real Madrid, Kylian Mbappé, afirmou posteriormente que Prestianni havia chamado Vinicius de macaco “cinco vezes” e pediu que o ala fosse banido da Liga dos Campeões. Vinicius, por sua vez, disse em uma postagem emocionada no Instagram: “Os racistas são, acima de tudo, covardes. Eles precisam colocar suas camisas na boca para mostrar o quanto são fracos. Mas eles têm ao seu lado a proteção de outros que, teoricamente, têm a obrigação de punir. Não gosto de aparecer em situações como esta, especialmente depois de uma grande vitória, quando as manchetes deveriam ser sobre o Real Madrid, mas é necessário.”
Prestianni, no entanto, negou qualquer irregularidade em sua própria declaração nas redes sociais, que diz: “Quero esclarecer que em nenhum momento dirigi insultos racistas a Vini Jr, que infelizmente interpretou mal o que pensou ter ouvido. Nunca fui racista com ninguém e lamento as ameaças que recebi dos jogadores do Real Madrid.”
Benfica emite comunicado oficial
A UEFA reagiu ao incidente nomeando um inspetor de ética e disciplina para recolher provas através de conversas com os envolvidos. O Benfica acolheu favoravelmente a investigação, dando todo o seu apoio a Prestianni numa declaração oficial no seu site: “O Sport Lisboa e Benfica encara com espírito de total colaboração, transparência, abertura e clareza as medidas anunciadas hoje pela UEFA, na sequência do alegado caso de racismo ocorrido no jogo contra o Real Madrid. O clube reafirma, de forma clara e inequívoca, o seu compromisso histórico e inabalável com a defesa dos valores
de igualdade, respeito e inclusão, que estão alinhados com os valores fundamentais da sua fundação e que têm Eusébio como seu maior símbolo. O Sport Lisboa e Benfica reitera que apoia e acredita plenamente na versão apresentada pelo jogador Gianluca Prestianni, cuja conduta ao serviço do clube sempre foi pautada pelo respeito pelos adversários, pelas instituições e pelos princípios que definem a identidade do Benfica. O clube lamenta a campanha de difamação a que o jogador tem sido sujeito.”
Mourinho gera mais polêmica
O técnico do Benfica, José Mourinho, que foi expulso por reclamação no final da partida no Estádio da Luz, também gerou polêmica ao criticar Vinicius por comemorar seu gol espetacular com uma dança, que deu ao Real uma vantagem mínima para a segunda partida da eliminatória no Santiago Bernabeu. O ex-técnico do Real Madrid também insistiu que o Benfica não é um clube racista em um longo discurso.
“Não quero dizer que Vinícius é um mentiroso, nem quero dizer que meu jogador é um garoto incrível”, disse ele. “Eles decidiram seguir seu caminho, sua perspectiva; não quero entrar nessa discussão. Eu disse ao Vinícius [no início]: você marcou um gol que foi fora deste mundo, por que você comemora assim? Por que não comemorar como [Alfredo] Di Stéfano, Pelé, Eusébio, apenas com a felicidade de ser um jogador de outro mundo?
Quando ele estava discutindo sobre racismo, eu disse a ele que a maior personalidade da história deste clube é negra [Eusébio]. Este clube é tudo menos racista. Se na cabeça dele havia algo racista, este é o Benfica. Há algo errado, porque isso acontece em todos os estádios. Em todos os estádios onde Vinicius joga, algo acontece. Sempre.”
Prestianni pode enfrentar suspensão prolongada
O Athletic afirma que a investigação da UEFA pode levar semanas para ser concluída, o que significa que Prestianni provavelmente estará disponível para ser escalado novamente na partida de volta, na próxima quarta-feira. Se for considerado culpado por abuso racial contra Vinicius, o jogador do Benfica pode pegar uma suspensão de até dez partidas.
Vinicius já foi alvo de insultos racistas várias vezes em sua carreira, incluindo no início de janeiro, quando uma banana foi jogada nele durante a partida da Copa del Rey do Real Madrid contra o Albacete. O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, expressou sua tristeza ao ver Vinicius no centro de outra polêmica envolvendo racismo na noite de terça-feira, dizendo aos repórteres: “O triste é que esta não é a primeira vez. Ele não é apenas um jogador espetacular, mas também uma ótima pessoa e um ótimo rapaz, amado por todos. Assim que você o conhece, percebe rapidamente que ele é uma ótima pessoa e quantas vezes ele teve que lutar contra situações como essa. Ele sempre foi um lutador, sempre será, e nós sempre estaremos ao seu lado.”
