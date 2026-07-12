Bellingham para Haaland: “Ele é meu irmão”. O resumo do jogo entre os dois amigos

Noruega x Inglaterra 1 a 2, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, também foi marcado pelo duelo à distância entre os amigos Erling Haaland e Jude Bellingham, vencido por este último, autor dos dois gols decisivos para a vitória inglesa.
O camisa 10 da Inglaterra, ao final da partida, também falou sobre Haaland e a amizade que os une: “As pessoas nos viram como rivais por 90 minutos, mas eu vi apenas meu irmão. Eu sabia como ele se sentia, porque já passei por isso também. Por isso fui direto até ele. Não pelas câmeras ou pelas manchetes, apenas para lembrá-lo de que um resultado nunca definirá quem ele é. Amanhã, ele continuará sendo meu irmão”.