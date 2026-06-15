BÉLGICA x EGITO 0 x 0

GOLS: -

A Bélgica inicia sua jornada na Copa do Mundo de 2026 contra o Egito no Seattle Stadium, em uma partida do Grupo G que já é de grande importância para ambas as seleções. Os Diabos Vermelhos de Rudi Garcia buscam uma vitória imediata para se afirmar como força de referência do grupo, enquanto os Faraós pretendem reescrever sua história na competição.

A Bélgica chega à véspera desta partida fortalecida por uma transição geracional bem-sucedida. Kevin De Bruyne lidera um meio-campo de qualidade, enquanto Jeremy Doku se confirmou nas semanas de preparação como um dos alas mais imprevisíveis de todo o torneio. O ex-zagueiro do Tottenham, Toby Alderweireld, definiu Doku como “futebol puro”, destacando sua capacidade de colocar qualquer defesa em apuros com aceleração e dribles.

O Egito, por sua vez, traz para Seattle sua arma mais afiada: Mohamed Salah. Para o craque do Liverpool, esta é uma Copa do Mundo com um sabor especial, talvez a última chance de deixar uma marca indelével no torneio mais importante do mundo. A experiência de 2018 na Rússia foi uma profunda decepção; agora, com os Faraós de volta ao centro das atenções após a ausência em 2022, Salah quer provar que pode fazer a diferença quando realmente importa.

Hossam Hassan montou uma equipe difícil de enfrentar, estruturada para sufocar a criatividade adversária e partir em contra-ataques velozes. O plano tático é claro: defender com organização e aproveitar as transições para lançar Salah e Omar Marmoush.

Garcia, por sua vez, terá de administrar o impulso ofensivo de sua equipe sem expor a defesa aos contra-ataques egípcios. O confronto entre a criatividade belga e a solidez africana promete uma partida tática e intensa, digna de uma abertura de Copa do Mundo.







