Bayern de Munique planeja contratar Victor Osimhen em meio à incerteza sobre o contrato de Harry Kane
Kompany identifica o sucessor de Kane
De acordo com o FootMercato, o Bayern está avaliando uma transferência sensacional para Osimhen. O técnico Kompany teria acompanhado o ex-atacante do Lille desde o início de sua carreira no Charleroi. Apesar do domínio contínuo de Kane como artilheiro do Bayern, com 45 gols em 37 partidas em todas as competições nesta temporada, o clube está focado no futuro, caso ele acabe saindo mais cedo do que o esperado, já que seu contrato atual expira em 2027. O Bayern vê Osimhen como o sucessor ideal a longo prazo para liderar seu ataque nos próximos anos.
O Galatasaray se preparou para a batalha
Garantir a contratação de Osimhen não será nada fácil para o gigante alemão. O Galatasaray, que transformou seu empréstimo inicial em uma transferência definitiva de € 75 milhões no verão passado, tem o atacante vinculado a um contrato de longo prazo até junho de 2029. O time turco está compreensivelmente satisfeito com seu investimento e não demonstrou desejo de se separar de seu craque. No entanto, a atração da Bundesliga e a reputação do Bayern podem mudar a dinâmica das negociações, mesmo que o clube de Istambul tente obter um retorno significativo por sua contratação recorde.
PSG e Arábia Saudita fora da disputa
Enquanto o Bayern intensifica seu interesse, outros antigos pretendentes parecem ter esfriado. O Paris Saint-Germain teria fechado as portas para uma transferência. O campeão francês está desencorajado pela avaliação projetada de € 150 milhões e pelos requisitos salariais anuais de € 20 milhões de Osimhen. Além disso, o técnico do PSG, Luis Enrique, não estaria convencido de que o perfil do nigeriano se encaixa em seu sistema tático. Enquanto isso, apesar do interesse persistente da Saudi Pro League, o próprio jogador priorizou permanecer na Europa para continuar competindo no mais alto nível do futebol.
Por que Osimhen é tão procurado
No panorama do futebol moderno, onde os atacantes tradicionais são uma raridade, Osimhen continua sendo uma das poucas fontes garantidas de gols. Sua capacidade de marcar gols no último terço do campo com regularidade metronômica nos últimos sete anos o tornou um ativo único. A reflexão “séria” do Bayern sobre essa possível transferência indica uma mudança de estratégia, já que o clube busca manter seu domínio nacional e europeu. Ainda não se sabe se o Galatasaray resistirá a uma proposta formal, mas o enredo da próxima janela de transferências já está sendo escrito, com Osimhen no centro do drama.
