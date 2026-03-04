Bayern de Munique planeja contratar Victor Osimhen em meio à incerteza sobre o contrato de Harry Kane

No panorama do futebol moderno, onde os atacantes tradicionais são uma raridade, Osimhen continua sendo uma das poucas fontes garantidas de gols. Sua capacidade de marcar gols no último terço do campo com regularidade metronômica nos últimos sete anos o tornou um ativo único. A reflexão “séria” do Bayern sobre essa possível transferência indica uma mudança de estratégia, já que o clube busca manter seu domínio nacional e europeu. Ainda não se sabe se o Galatasaray resistirá a uma proposta formal, mas o enredo da próxima janela de transferências já está sendo escrito, com Osimhen no centro do drama.