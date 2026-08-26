AFP
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Bayern de Munique amplia contratos da dupla importante Max Eberl e Jan-Christian Dreesen
Bayern de Munique assegura permanência de seus dirigentes
O gigante da Bundesliga oficializou a renovação dos contratos do membro do conselho para o esporte Eberl e do CEO Dreesen até 30 de junho de 2029. Eberl se juntou ao clube em 2024, após passagens anteriores como executivo por Borussia Monchengladbach e RB Leipzig. O dirigente de 52 anos foi fundamental na nomeação do técnico Vincent Kompany e na supervisão das contratações de destaque de Luis Diaz e Michael Olise.
- Getty Images Sport
Dupla promete compromisso de longo prazo
Tendo passado pelas categorias de base do Bayern como jogador, Eberl destacou seu compromisso em dar continuidade à trajetória ascendente do clube.
Ao refletir sobre a renovação de seu contrato, Eberl disse: "O Bayern está no meu coração desde a época em que passei pelas categorias de base. Assim como meus colegas de diretoria, quero continuar no caminho que iniciamos e, no interesse de toda a família Bayern, seguir fazendo tudo o que estiver ao meu alcance para alcançar o sucesso esportivo. A confiança demonstrada em mim pelo conselho de supervisão é uma valiosa prova de confiança, e fico muito satisfeito com isso."
Dreesen também comemorou o novo acordo e acrescentou: "Antes de tudo, gostaria de agradecer ao conselho de supervisão pela confiança. Estou muito feliz por continuar meu trabalho no Bayern com energia e paixão. Como diretoria executiva, junto com nossos funcionários, membros e torcedores, pretendemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que o Bayern continue sendo o principal clube do qual todos nós temos tanto orgulho. É isso que nos move, e ainda temos muito mais a conquistar."
Líderes restabelecem o domínio doméstico
Quando Eberl foi nomeado em fevereiro de 2024, o Bayern estava 11 pontos atrás do então futuro campeão Bayer Leverkusen na classificação da Bundesliga. Sob a atual liderança, porém, o Bayern deu uma resposta enfática, garantindo dois títulos seguidos da liga ao lado do triunfo na DFB-Pokal da temporada passada.
O ex-jogador de Bochum e Greuther Furth já havia descrito seu retorno a Munique como "especial" porque foi lá que "tudo começou", insistindo que cumpriria suas funções com "respeito e humildade".
- Getty Images Sport
Estabilidade impulsiona a briga pelo título
Garantir o futuro da dupla-chave de executivos proporciona uma estabilidade crucial fora de campo enquanto o Bayern atravessa as fases eliminatórias europeias em paralelo com uma acirrada disputa pelo título nacional. A hierarquia agora pode se concentrar totalmente no planejamento de longo prazo do elenco para manter a forte dinâmica construída sob o comando de Kompany. A excelência sustentada tanto no cenário doméstico quanto no europeu segue como prioridade, enquanto o clube busca consolidar sua posição no topo do futebol de elite.
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