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Batigol está de volta! Ídolo argentino volta no tempo em festa de centenário com dez gols
Batistuta volta para espetáculo do centenário
Gabriel Batistuta fez um retorno memorável ao Stadio Artemio Franchi em 2 de setembro de 2026, marcando dois gols na vitória por 7 a 3 em um amistoso de exibição da Fiorentina All-Stars sobre a Operazione Nostalgia. Mais de 20 mil torcedores acompanharam a partida para celebrar o 100º aniversário do clube.
O ex-atacante argentino atuou ao lado de companheiros icônicos, entre eles Manuel Rui Costa, Roberto Baggio e Francesco Totti.
A atuação de Batistuta empolgou a Curva Fiesole e trouxe de volta lembranças de sua passagem artilheira pela Fiorentina nos anos 1990.
- Italy Photo Press
Escolha da Curva Fiesole e reação à partida
Falando após a exibição, Batistuta revelou que escolheu especificamente atacar o gol sob a Curva Fiesole durante o primeiro tempo depois de vencer o cara ou coroa antes da partida.
"Ganhei o sorteio e escolhi ir em direção àquele gol porque sinto que ele me é familiar", explicou Batistuta. "Sinceramente, não estou em forma para jogar, mas não podia perder a festa da Fiorentina. Faço parte desses 100 anos, então queria estar aqui."
"Senti o carinho deles e, claramente, eles sentiram o que eu sinto por eles, então é recíproco e espero que continue", acrescentou.
Em contraste com o revés na Serie A
A exibição festiva proporcionou um contraste gritante com a partida oficial de aniversário do time principal em 29 de agosto de 2026. A atual Fiorentina de Fabio Grosso sofreu uma decepcionante derrota em casa por 3 a 0 para o recém-promovido Frosinone na Serie A.
Apesar do revés doméstico, a celebração da cidade seguiu animada durante toda a semana do centenário, com desfiles à luz de tochas e instalações de luz por toda a cidade.
Batistuta destacou que a paixão da torcida de Florença se diferencia dos resultados de curto prazo.
- LaPresse
Vínculo eterno com Florença
Refletindo sobre a natureza única do clube e de sua cultura de torcedores, Batistuta ofereceu um resumo definitivo do que a Fiorentina representa para seus torcedores.
"O amor que a cidade tem por este time é incrível, algo raramente visto em qualquer lugar do mundo", comentou Batistuta.
Ao ser questionado para explicar a essência do clube, a lenda argentina concluiu: "Não tente encontrar explicações, entende? Apenas sinta."
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