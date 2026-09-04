Batigol está de volta! Ídolo argentino volta no tempo em festa de centenário com dez gols

Gabriel Batistuta fez um retorno memorável ao Stadio Artemio Franchi em 2 de setembro de 2026, marcando dois gols na vitória por 7 a 3 em um amistoso de exibição da Fiorentina All-Stars sobre a Operazione Nostalgia. Mais de 20 mil torcedores acompanharam a partida para celebrar o 100º aniversário do clube.

O ex-atacante argentino atuou ao lado de companheiros icônicos, entre eles Manuel Rui Costa, Roberto Baggio e Francesco Totti.

A atuação de Batistuta empolgou a Curva Fiesole e trouxe de volta lembranças de sua passagem artilheira pela Fiorentina nos anos 1990.







